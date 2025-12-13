Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद में पुरानी कारों की खरीद-बिक्री पर पुलिस की नजर, थाने में दर्ज होगा रिकॉर्ड

    By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब शहर में बिकने वाली हर पुरानी कार की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड पुलिस थाने में दर्ज होगा। य ...और पढ़ें

    Hero Image

    अब शहर में बिकने वाली पुरानी कारों की खरीद बिक्री को लेकर थाने में रिकार्ड रखा जाएगा। 

    दीपक पांडेय, फरीदाबाद। दिल्ली धमाके में प्रयोग की गई सेकंड हैंड कार से सबक लेते हुए अब शहर में बिकने वाली पुरानी कारों की खरीद बिक्री को लेकर थाने में रिकार्ड रखा जाएगा। कार कहां पर बेची गई है। किसने खरीदी है। इसका पुराना मालिक कौन था। इन सभी को एक रजिस्टर में नोट करना होगा। प्रत्येक थाना एसएचओ को रजिस्टर मैंटेन करने के आदेश दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही पुलिस आयुक्त की ओर से गठित एसआइटी ने भी कार की खरीद बिक्री को लेकर रिकार्ड खंगाला है। बताया जा रहा है कि जिले में कुछ कारे जम्मू कश्मीर से जुड़े लोगों को भी डीलरों द्वारा बेची गई है। हालांकि इनकी संख्या को पुलिस की ओर से वैरीफाई किया जा रहा है।

    इसके साथ ही बंगाल, झारखंड और बिहार में कितने कारों को बेचा गया है। इसको भी देखा जा रहा है। दैनिक जागरण ने भी पुरानी कारों की खरीद बिक्री करने वाले डीलरों को लेकर खबर प्रकाशित की थी। जिसमें सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर इन पर सवाल उठाया गया था।

    कार की खरीद बिक्री करने वाले 86 डीलर आए सामने

    दिल्ली धमाके बाद जब सैकेंड हैंड कार के प्रयोग की बात सामने आई तो पुलिस आयुक्त ओर से अलग-अलग टीमें बनाकर इनकी खरीद बिक्री करने वाले डीलरों का रिकार्ड जुटाने के लिए कहा गया था। एनआइटी जोन में 20 डीलरों ने एक साल में कुल 400 कार बेची है। ओल्ड फरीदाबाद जोन में 24 डीलरों ने 57 कारों को बेचा गया हैं।

    पिछले छह माह में किन-किन राज्यों में गई कारे, खंगाला जा रहा रिकॉर्ड

    कार डीलरों और बेची गई कारों का रिकार्ड जुटाने के बाद अब पुलिस पिछले छह माह में किन-किन राज्यों में कितनी कारों को बेचा गया है। इसको लेकर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई हैं। इसके बाद पुरानी कार खरीदने वाले लोगों का बैकग्राउंड की भी जांच की जाएगी। संबंधित थाने से इनके बारे में रिपोर्ट भी ली जाएगी।

    पुरानी कारो की खरीद बिक्री करने वालों का अभी तक नहीं था रिकॉर्ड

    शहर में अलग-अलग जगहों पर पुरानी कारों की खरीद बिक्री करने वालो का रिकार्ड पुलिस के पास नहीं था। शहर में न केवल कार बल्कि बाइक और अन्य वाहन भी पुराने खरीदे और बेचे जाते हैं। पुलिस ने कार डीलरों को यह भी निर्देश दिया है कि न केवल बेचने का बल्कि अगर वह किसी से पुरान वाहन खुद भी खरीदते हैं तो उसके बारे में सारी जानकारी संबंधित थाने में देनी होगी।

    पुराने वाहनों की खरीद बिक्री को लेकर रिकॉर्ड खंगाला गया है। अब देखना यह है कि किन किन राज्यों से जुड़े लोगों को कार बेची गई है। सभी डीलरों ने इनका रिकार्ड मांगा गया है। ताकि पुराने वाहन खरीदने वाले लोगों का वैरिफिकेशन किया जा सके। - मकसूद अहमद, डीसीपी, एनआईटी