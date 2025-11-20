Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Faridabad News: अनंगपुर और भाकरी में पानी की किल्लत होगी दूर, लगेंगे नए ट्यूबवेल

    By Nibha Rajak Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:55 PM (IST)

    फरीदाबाद के अनंगपुर और भाकरी गांव में 1.50 करोड़ रुपये की लागत से ट्यूबवेल निर्माण का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस कार्य का आरम्भ किया। इस ट्यूबवेल से क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर होगी, जो कि लंबे समय से बनी हुई थी। सरकार सबका साथ, सबका विकास की नीति पर काम कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्यूबवेल के निर्माण कार्य का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने स्थानीय बुजुर्गों से शुभारंभ कराया। 

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अनंगपुर और भाकरी गांव में बृहस्पतिवार को 1.50 करोड़ की लागत से लगने वाले ट्यूबवेल के निर्माण कार्य का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने स्थानीय बुजुर्गों से शुभारंभ कराया। ट्यूबवेल लगने से आस-पास के लोगों के बीच से पेयजल संकट दूर होगा। लंबे समय से संबंधित एरिया में ट्यूबवेल लगाने की मांग की जा रही थी। यहां पेयजल की समस्या बनी हुई है।

    केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास की नीति को पूरी तरह से अपनाया है। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास और सरकारी सेवा का लाभ पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीने के पानी की समस्या कम हो गई है। लोगों को मुलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। स्कूल और गांव के चौपालों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसके तहत उक्त दो गांवों के लोगों के लिए ट्यूबवेल लगाने के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम विधायक धनेश अदलखा, पार्षद वीरेंद्र भड़ाना और पार्षद जगत भड़ाना सहित अन्य विशेष रूप से उपस्थित रहे।