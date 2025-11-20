Faridabad News: अनंगपुर और भाकरी में पानी की किल्लत होगी दूर, लगेंगे नए ट्यूबवेल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अनंगपुर और भाकरी गांव में बृहस्पतिवार को 1.50 करोड़ की लागत से लगने वाले ट्यूबवेल के निर्माण कार्य का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने स्थानीय बुजुर्गों से शुभारंभ कराया। ट्यूबवेल लगने से आस-पास के लोगों के बीच से पेयजल संकट दूर होगा। लंबे समय से संबंधित एरिया में ट्यूबवेल लगाने की मांग की जा रही थी। यहां पेयजल की समस्या बनी हुई है।



केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास की नीति को पूरी तरह से अपनाया है। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास और सरकारी सेवा का लाभ पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है।