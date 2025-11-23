सबसे सुंदर पार्क वाले सेक्टर को मिलेगा 1 लाख का इनाम, फरीदाबाद में शुरू हुई अनोखी प्रतियोगिता

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम ने रविवार को सेक्टर 14 के सेंट्रल पार्क में सर्दियों में फूल बांटने का प्रोग्राम किया। इसका मकसद शहर में हरियाली बढ़ाना और इस कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करना था। लोगों को उनके पसंदीदा पौधे फ्री में दिए गए। लोगों ने पौधों की देखभाल करने और शहर की सुंदरता बढ़ाने में अपना योगदान देने का भी वादा किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सर्दियों में फूल बांटने के प्रोग्राम में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खड़गटा और मेयर प्रवीण जोशी भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मेयर प्रवीण जोशी ने अच्छी पहल की है। 170 मिलियन सैंपलिंग पौधे तैयार किए गए हैं, जिनसे शहर की हरियाली बढ़ेगी।

निगम हर पार्क के साथ-साथ हर घर की बालकनी और आंगन में भी हरियाली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह कैंपेन RWA अधिकारियों, पार्षदों और NGOs के साथ मिलकर शुरू किया गया है। एक महीने के अंदर हर जगह छोटे-बड़े रंग-बिरंगे फूल दिखाई देंगे। ये फरीदाबाद को साफ और सुंदर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

सेक्टरों में होंगे पार्क कॉम्पिटिशन मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के निर्देश पर सेक्टरों में पार्क कॉम्पिटिशन होंगे। सबसे सुंदर पार्क वाले सेक्टर को 1 लाख रुपये का इनाम और सर्टिफिकेट मिलेगा। कॉम्पिटिशन की डिटेल्ड आउटलाइन जल्द ही जारी की जाएगी। शहर में 500 सिटी फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। आने वाले सालों में ये सिटी फॉरेस्ट ऑक्सीजन चैंबर का काम करेंगे। बता दें कि 15 सिटी फॉरेस्ट पहले ही बनाए जा चुके हैं।

मेयर प्रवीण जोशी ने बताया कि यह कैंपेन सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल, पानी और देखभाल करने का संकल्प है। प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है, लेकिन फरीदाबाद ने साबित कर दिया है कि मिलकर कोशिश करने से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। शहर की एकता और सेवा की भावना पूरे देश में बेमिसाल है।