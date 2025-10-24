Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Faridabad Crime: चाकू गोदकर युवक की हत्या, शव को मेट्रो पिलर के नीचे फेंका; जांच में जुटी पुलिस

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    फरीदाबाद के सेक्टर-19 में नेशनल हाईवे के पास मेट्रो पिलर के नीचे एक युवक का शव मिला, जिस पर चाकू के निशान थे। मृतक की पहचान मारूफ के रूप में हुई है, जो कोसी कलां का रहने वाला था। वह फरीदाबाद में एक युवती से मिलने आया था और एक होटल में रुका था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फरीदाबाद में शख्स की हत्या कर शव को मेट्रो पिलर के नीचे फेंका।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद जिले के सेक्टर-19 में नेशनल हाईवे किनारे मेट्रो पिलर के नीचे शुक्रवार दोपहर को स्थानीय पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। उसके शरीर पर तेजधार हथियार के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने चाकू से कई वार किए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने शव कब्जे में लेकर बीके अस्पताल की मोरचरी में रखवा दिया है। मृतक की पहचान कोसी कलां निवासी मारूफ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके स्वजन को सूचित कर दिया है।

    पता चला है कि मारूफ यहां किसी युवती से मिलने आया था। वह रात को एक होटल में भी ठहरा था। इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।