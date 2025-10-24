Faridabad Crime: चाकू गोदकर युवक की हत्या, शव को मेट्रो पिलर के नीचे फेंका; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद । जिले के सेक्टर-19 में नेशनल हाईवे किनारे मेट्रो पिलर के नीचे शुक्रवार दोपहर को स्थानीय पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। उसके शरीर पर तेजधार हथियार के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने चाकू से कई वार किए हैं।

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की पहचान कोसी कलां निवासी मारूफ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके स्वजन को सूचित कर दिया है।

पता चला है कि मारूफ यहां किसी युवती से मिलने आया था। वह रात को एक होटल में भी ठहरा था। इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।