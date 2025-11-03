फरीदाबाद में पत्नी की हत्या कर शव को गड्ढे में दफनाया, आरोपी पति अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर
फरीदाबाद में पत्नी की हत्या कर शव को गड्ढे में दफनाने का आरोपी पति अरुण, चार महीने बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार, उसने इस दौरान किसी रिश्तेदार से संपर्क नहीं किया। परिवार के अन्य सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हत्या कर गड्ढे में दफनाने के आरोपी महिला का पति अरुण चार महीने बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने इन चार महीनों में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने की कोशिश तक नहीं की है। अरुण के परिवार के सभी सदस्य पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं और न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
इसलिए, आरोपी के घर पर ताला लगा हुआ है। निवासियों के अनुसार, क्राइम ब्रांच की टीम कभी-कभार घर आती है।
यह था मामला
पल्ला के रोशन नगर निवासी तनु की 21 अप्रैल को उसके ससुर भूप सिंह, सास सोनिया, ननद काजल और पति अरुण ने हत्या कर दी थी। शव को गड्ढे में दफना दिया गया था। पुलिस ने लगभग एक महीने बाद 20 जून को तनु का शव बरामद किया। तनु के पिता हाकिम की शिकायत पर पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ससुर भूप सिंह, सास सोनिया और ननद काजल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पति अरुण फरार हो गया।
हत्या से सात दिन पहले रची गई थी साजिश
पुलिस पूछताछ में ससुर भूप सिंह ने बताया कि वह तनु और परिवार के बीच लगातार होने वाले झगड़ों से परेशान था। इसी परेशानी से निजात पाने के लिए उसने हत्या की योजना बनाई। उसने घर के बाहर सीवरेज का गड्ढा खोदा था और शव को उसमें दफनाने की योजना बना ली थी।
हत्या से पहले, तनु के पति अरुण ने उसके दूध में बेहोशी की दवा मिला दी। जब वह बेहोश थी, तो उसके ससुर ने दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। क्राइम ब्रांच, डीएलएफ के अनुसार, आरोपी के घर पर ताला लगा है। उसके रिश्तेदारों के घरों पर भी छापेमारी की गई, लेकिन वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है।
