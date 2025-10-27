फरीदाबाद के हजारों लोगों का सफर होगा आसान, 71 लाख से सीमेंटेड बनेगा मिल्क प्लांट रोड 

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा ने पिछले लंबे समय से टूटे पड़े मिल्क प्लांट रोड का निर्माण कार्य सोमवार को नारियल फोड़ कर शुरू कर दिया। यह मार्ग नगर निगम द्वारा 71 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सड़क के सीमेंटेड बनने से भाटिया कॉलोनी, आर्य नगर, राव कालोनी, अहरीवाड़ा, कुंदन कालोनी, रघुबीर कॉलोनी, सेक्टर-दो, प्रमुख शिक्षण संस्थान श्रीमती सुषमा स्वराज राजकीय महिला कॉलेज, अग्रवाल कॉलेज, डीएवी पब्लिक स्कूल, आर्य विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल, रावल इंटरनेशनल स्कूल, गंगोत्री पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, मिल्क प्लांट में आने-जाने वाले हजारों लोगों का आवागमन सुगम होगा।

सीवर लाइन डालने के कारण यह सड़क पिछले दो वर्ष से टूटी पड़ी है। इससे लोगों को निकलने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए पूर्व एवं विधायक मूलचंद शर्मा ने इस मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। इस मौके पर विधायक शर्मा ने निगम अधिकारियों से कहा कि आर्य नगर में सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, जिसका जल्दी ही उद्घाटन किया जाएगा।