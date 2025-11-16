फरीदाबाद में अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा Mid Day Meal का डाटा, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। राजकीय विद्यालयों के मुखिया को अब प्रतिदिन Mid Day Meal का डाटा एमआइएस पोर्टल पर अपडेट कराना होगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में मिड डे मील और फर्जी दाखिला की चल रही जांच को लेकर यह आदेश जारी हुए हैं।

इससे पहले महीने में एक बार डाटा अपडेट किया जा रहा था। प्रतिदिन डाटा अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों पर विभागीय कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। इस्कॉन की ओर से भेजा जाता है मिड-डे मील जिले के 378 राजकीय विद्यालयों में करीब 1.25 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रतिदिन स्कूल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मिड डे मील परोसा जाता है। विद्यार्थियों को सोमवार से शनिवार तक राजमा चावल, छोले चावल, मीठे चावल और खीर तथा अन्य पोषण युक्त भोजन दिया जाता है।

बीते कुछ महीनों से विद्यार्थियों को मिल्की बार भी दिया जा रहा है। फरीदाबाद में मिड डे मील का खाना इस्कॉन की ओर से भेजा जाता है। पारदर्शिता के लिए प्रदेश के अन्य जिलों की भांति फरीदाबाद में भी मिड डे मील और बच्चों का डाटा आनलाइन करने के आदेश दिए गए हैं।