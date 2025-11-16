फरीदाबाद में अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा Mid Day Meal का डाटा, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम
फरीदाबाद में मिड डे मील योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए, अब सारा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इस कदम से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो पाएगी। अधिकारियों का मानना है कि यह प्रणाली योजना को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। राजकीय विद्यालयों के मुखिया को अब प्रतिदिन Mid Day Meal का डाटा एमआइएस पोर्टल पर अपडेट कराना होगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में मिड डे मील और फर्जी दाखिला की चल रही जांच को लेकर यह आदेश जारी हुए हैं।
इससे पहले महीने में एक बार डाटा अपडेट किया जा रहा था। प्रतिदिन डाटा अपडेट नहीं करने वाले स्कूलों पर विभागीय कार्रवाई की भी बात कही जा रही है।
इस्कॉन की ओर से भेजा जाता है मिड-डे मील
जिले के 378 राजकीय विद्यालयों में करीब 1.25 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रतिदिन स्कूल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत मिड डे मील परोसा जाता है। विद्यार्थियों को सोमवार से शनिवार तक राजमा चावल, छोले चावल, मीठे चावल और खीर तथा अन्य पोषण युक्त भोजन दिया जाता है।
बीते कुछ महीनों से विद्यार्थियों को मिल्की बार भी दिया जा रहा है। फरीदाबाद में मिड डे मील का खाना इस्कॉन की ओर से भेजा जाता है। पारदर्शिता के लिए प्रदेश के अन्य जिलों की भांति फरीदाबाद में भी मिड डे मील और बच्चों का डाटा आनलाइन करने के आदेश दिए गए हैं।
15 राजकीय स्कूलों की भेजी गई है रिपोर्ट
प्रदेश के कई जिलों में मिड डे मील और फर्जी दाखिला की जांच सीबीआइ द्वारा की जा रही है। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ब्लाक के 15 राजकीय विद्यालयों की रिपोर्ट सौंपी गई है। इसमें मुख्य रूप से शैक्षणिक सत्र 2014-15 और 2015-16 के लिए सभी कक्षाओं और सेक्शनों की मूल उपस्थिति रजिस्टर, प्रवेश और निकासी रजिस्टर, छात्रों को विभिन्न प्रोत्साहन के वितरण का विवरण युक्त रजिस्टर, छात्रवृत्ति, मासिक वजीफा, वर्दी, स्टेशनरी, बैग और मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) संबंधित रिपोर्ट दी की गई है। अगले सप्ताह सीबीआइ की टीम फरीदाबाद के स्कूलों की जांच के लिए फरीदाबाद पहुंच सकती है।
राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इसका डाटा नियमित रूप से सभी स्कूलों के लिए पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है।
डा.मनोज मित्तल, उप जिला शिक्षा अधिकारी।
