Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    युवती से बात करने से मना किया, नहीं मानने पर मार दिया चाकू; फरीदाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक युवक की चाकू मार दिया। आरोपी ने पीड़ित को एक युवती से बात करने से मना किया था। इनकार करने पर आरोपी ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    युवती से बात करने पर मारा चाकू।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। कल्पना चावला सिटी पार्क में एक युवक को तीन हमलावरों ने पेट में चाकू और सिर में नुकीला हथियार मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे गंभीर अवस्था में सेक्टर-आठ निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। सुभाष कालोनी के रहने वाले प्रतीक यादव ने बताया कि उसकी एक युवती से अच्छी मित्रता थी, और उन दोनों की बातचीत होती रहती थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके विरोध में शिवम नाम का क युवक उसे युवती से बात करने से मना करता था। वह शिवम के बार-बार मना करने से भी युवती से बात करने से नहीं रुका। शिवम ने अपने दो दोस्तों के साथ उसे कल्पना चावला सिटी पार्क में बात करने के लिए बुलाया।

    प्रतीक अपने दोस्त मनीष नाम के साथ बृहस्पतिवार की शाम को सात बजे पार्क में उनसे बात करने के लिए पहुंच गया। वहां पर एक युवक ने प्रतीक को पकड़ लिया। शिवम ने जेब से चाकू निकाल कर उसके पेट में मार दिया और उसके तीसरे साथी ने नुकीले हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया।

    भीड़ इकट्ठा होने पर भागे हमलावर

    प्रतीक का दोस्त मनीष मौके से भाग गया। वह बचाओ-बचाओ का शाेर मचाने लगा तो लोगों को एकत्रित होता हुआ देख कर तीनों हमलावर जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। मनीष ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया।

    थाना आदर्श नगर पुलिस ने तीनों हमलावर के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार हैं।