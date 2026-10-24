गोपाल हत्याकांड: मौत को चकमा देकर लौटा तो पत्नी ने फिर रचा चक्रव्यूह, प्रेमी संग मिलकर काटा पति का गला

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। कुदरत ने उसे जीने एक मौका दे दिया था, मगर वह पत्नी की साजिश को समझ नहीं पाया और आखिरी समय में भी उस पर भरोसा कर बैठा।

पल्ला की श्याम कॉलोनी में दपत्नी और उसके प्रेमी ने गोपाल की गला काटकर हत्या कर दी थी। अब इस मामले में कुछ वीडियो स्वजन के हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया है।

पत्नी के प्रेमी ने पहले किया अगवा

मृतक के भाई भूरे के मुताबिक, 10 अक्टूबर को भी गोपाल की हत्या की साजिश हुई थी। गोपाल की पत्नी काजल के प्रेमी योगेंद्र ने खाटूश्याम ले जाने के बहाने उसे अगवा किया। कार में मारपीट और गले में गमछे का फंदा लगाने के बाद उसे मरा समझकर जेवर क्षेत्र में सुनसान जगह फेंककर फरार हो गया था।

पत्नी ने इंजेक्शन देकर रखा बेहोश होश आने पर गोपाल अपने साथ हुई साजिश को समझ नहीं पाया और स्थानीय लोगों की मदद से पत्नी काजल को ही फोन किया। स्वजन का कहना है कि अगर वह यहीं पत्नी की साजिश को समझ जाता तो शायद बच जाता।

बेटी शालिनी उसे लेने पहुंची। अस्पताल या पुलिस के पास ले जाने की बजाय शालिनी पल्ला में उसे एक परिचित के ठिकाने पर ले गई। आरोप है कि वहां गोपाल को इंजेक्शन देकर बेहोश रखा गया। भाई ने लगाए गंभीर आरोप गोपाल एक फैक्ट्री में मशीन आपरेटर का काम करता था और फरीदाबाद में अकेला रहता था। पत्नी काजल बच्चों के साथ हाथरस कुंवरपुर गांव में रहती थी। 13 अक्टूबर को काजल हाथरस से फरीदाबाद पहुंची। अगले दिन उसने प्रेमी योगेंद्र को बुलाया।