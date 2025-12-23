फरीदाबाद: मॉल में तेज संगीत पर डांस करते समय युवक की हार्ट अटैक आने से मौत, CCTV में कैद हुई घटना

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-75 स्थित मॉल के बेसमेंट में तेज संगीत पर डांस करते समय युवक को अटैक आने से उसकी मौत हो गई। मृतक देवकीनंदन पिछले चार साल से इसी माल में काम कर रहा था। रविवार रात को माल के बेसमेंट में आयोजित कार्यक्रम में वह तेज संगीत पर नाच रहा था।

CCTV कैमरे में कैद हुई घटना देवकीनंदन अपने एक साथी के साथ डीजे पर डांस कर रहा था। टेबल पर बैठा उनका तीसरा साथी वीडियो रिकार्ड कर रहा था। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक के चाचा फूल राम ने बताया कि रात करीब 11 बजे देवकीनंदन के जीजा ने फोन कर सूचना दी कि वह डांस करते समय अचानक गिर गया है।