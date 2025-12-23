Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद: मॉल में तेज संगीत पर डांस करते समय युवक की हार्ट अटैक आने से मौत, CCTV में कैद हुई घटना

    By Deepak Pandey Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:20 AM (IST)

    फरीदाबाद के एक मॉल में तेज संगीत पर डांस करते समय एक युवक को हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। युवक मॉल में डांस कर रहा था ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-75 स्थित मॉल के बेसमेंट में तेज संगीत पर डांस करते समय युवक को अटैक आने से उसकी मौत हो गई। मृतक देवकीनंदन पिछले चार साल से इसी माल में काम कर रहा था। रविवार रात को माल के बेसमेंट में आयोजित कार्यक्रम में वह तेज संगीत पर नाच रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

    देवकीनंदन अपने एक साथी के साथ डीजे पर डांस कर रहा था। टेबल पर बैठा उनका तीसरा साथी वीडियो रिकार्ड कर रहा था। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक के चाचा फूल राम ने बताया कि रात करीब 11 बजे देवकीनंदन के जीजा ने फोन कर सूचना दी कि वह डांस करते समय अचानक गिर गया है।

    देर रात जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो डाक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया।