फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में नाले में गिरकर अधेड़ की मौत, हादसे से पहले पी थी शराब

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जवाहर कॉलोनी स्थित नाले में गिरकर एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक तिकोना पार्क स्थित ढाबे पर काम करता था। वह अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जवाहर कॉलोनी गया था। बताया जा रहा है कि वहां पर दोनों ने मिलकर काफी शराब पी।

इसके बाद जवाहर कॉलोनी में एयरफोर्स रोड पर आते समय वह नाले में गिर गया। अधिक नशे में होने के कारण वह उठ नहीं पाया। जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

मूलरूप से नेपाल का रहने वाला प्रेम बहादुर पिछले 15 सालों से तिकोना पार्क में ही रहता था। वह ढाबे पर खाना बनाने और अन्य हेल्पर का काम करता था। रविवार शाम को वह अपने एक रिश्तेदार मिलने के लिए जवाहर कॉलोनी एयरफोर्स रोड के पास गया था। वहां पर दोनों ने मिलकर शराब पी।