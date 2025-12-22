Language
    फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में नाले में गिरकर अधेड़ की मौत, हादसे से पहले पी थी शराब

    By Deepak Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:53 PM (IST)

    फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में एक दुखद घटना घटी, जहां एक अधेड़ व्यक्ति नाले में गिर गया और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले उसने शराब पी ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जवाहर कॉलोनी स्थित नाले में गिरकर एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक तिकोना पार्क स्थित ढाबे पर काम करता था। वह अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जवाहर कॉलोनी गया था। बताया जा रहा है कि वहां पर दोनों ने मिलकर काफी शराब पी।

    इसके बाद जवाहर कॉलोनी में एयरफोर्स रोड पर आते समय वह नाले में गिर गया। अधिक नशे में होने के कारण वह उठ नहीं पाया। जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

    मूलरूप से नेपाल का रहने वाला प्रेम बहादुर पिछले 15 सालों से तिकोना पार्क में ही रहता था। वह ढाबे पर खाना बनाने और अन्य हेल्पर का काम करता था। रविवार शाम को वह अपने एक रिश्तेदार मिलने के लिए जवाहर कॉलोनी एयरफोर्स रोड के पास गया था। वहां पर दोनों ने मिलकर शराब पी।

    इसके बाद वापस आते समय वह एयरफोर्स रोड के पास बने नाले में गिर गया। नाले में गिरने के बाद वह वापस उठ नहीं पाया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया।