पता पूछा, फिर नशीला पदार्थ सुंघाकर लूटी वकील के बेटे की चेन; फरीदाबाद में सनसनीखेज वारदात

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सारन थाना क्षेत्र में रहने वाले एडवोकेट के बेटे से बाइक सवार बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देकर सोने की चेन छीन ली। वकील की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद से किशोर सदमें में है। वह किसी भी बात भी नहीं कर रहा है।

जवाहर कालोनी एयरफोर्स रोड पर रहने वाले रामाधर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा बृहस्पतिवार को अपने घर के पास ही खड़ा था। तभी दूर बाइक खड़ी करके दो युवक आए और उससे पलवल का पता पूछने लगे। इसी दौरान बदमाशों ने बेटे को कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया जिससे वह अचेत हो गया।