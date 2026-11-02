25 साल पुराने SC-ST एक्ट मामले में पूर्व बार काउंसिल वाइस चेयरमैन समेत दो वकील दोषी करार, 16 नवंबर को सजा का ऐलान

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व वाइस चेयरमैन ओपी शर्मा और जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पाराशर को 25 साल पुराने एससी एसटी एक्ट में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी करार दे दिया।

अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों वकीलों को दोषी ठहराया। मामले में छह लोगों को आरोपित बनाया गया था। जिसमें से चार को बरी कर दिया गया। सजा पर 16 नवंबर को होगी सुनवाई दोषी करार दिए गए दोनों वकीलों की सजा पर 16 नवंबर को सुनवाई होगी। इतने लंबे समय से चल रहे इस मामले में अदालत के फैसले के बाद जिला अदालत परिसर और वकीलों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई है। बरी किए गए वकीलों में अनिल पाराशर, राजकुमार, धीरज और सुरेंद्र शामिल है।

जानकारी के अनुसार फरीदाबाद की अदालत में किसी केस की सुनवाई के दौरान नौ जनवरी 2001 को तत्कालीन जेएमआईसी (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) चंद्रहास और कुछ वकीलों के बीच विवाद हो गया था। अदालत में शुरू हुआ यह विवाद बाद में पुलिस केस में बदल गया। तत्कालीन जेएमआइसी चंद्रदास की शिकायत पर फरीदाबाद के सेंट्रल थाने में एससी- एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में कुल छह लोगों को आरोपित बनाया गया था।