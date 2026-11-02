फरीदाबाद में किन्नर बनकर वसूली कर रही थीं दो महिला, असली से भिड़ीं तो खुली पोल; पुलिस को सौंपा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शहर के नेहरू ग्राउंड में दीवाली की बधाई देने के नाम पर लोगों से रुपये वसूल रही दो महिलाओं का मामला सामने आया है। विवाद के बाद असली किन्नरों ने नकली किन्नरों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना की अब चर्चा तेज हो गई है।

दोनों महिलाओं की पहचान को लेकर बवाल आरोप है कि दोनों महिलाएं किन्नर बनकर इलाके में घूम रही थीं और लोगों से बधाई के नाम पर पैसे मांग रही थीं। इसकी भनक जब क्षेत्र के असली किन्नरों को लगी तो वे मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों महिलाओं की पहचान को लेकर सवाल उठाए और उनसे पूछताछ शुरू कर दी।

असली किन्नरों ने दोनों महिलाओं को पकड़ लिया इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि नकली किन्नर बनकर आई महिलाओं ने विरोध करने पर असली किन्नरों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने चाकू से हमला करने का भी प्रयास किया। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, असली किन्नरों ने दोनों महिलाओं को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

त्योहारों में अकसर होता है ऐसा घटना के बाद इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, त्योहारों के दौरान बधाई के नाम पर कई लोग घरों और दुकानों पर पहुंचकर पैसे मांगते हैं। ऐसे में उनकी पहचान को लेकर भी सवाल उठते हैं।