    फरीदाबाद में गाड़ी हटाने के विवाद में वकील को पीटकर तोड़ा जबड़ा, बार एसोसिएशन ने की हड़ताल

    By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    फरीदाबाद में गाड़ी हटाने के विवाद में कुछ लोगों ने वकील और उसके साथियों पर हमला कर दिया, जिसमें वकील का जबड़ा टूट गया और तीन अन्य घायल हो गए। आरोप है ...और पढ़ें

    कुछ लोगों ने वकील को और उसके साथियों को बहुत बुरी से तरीके से पीटा। 

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। रास्ते से गाड़ी हटाने के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने वकील को और उसके साथियों को बहुत बुरी से तरीके से पीटा। आरोपितों ने ईंट मारकर वकील का जबड़ा भी ताेड़ दिया। इसके साथ ही तीन दोस्तों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि हमलावरों के साथ अस्पताल के बाउंसर भी मिले हुए थे।

    उन्होंने ही राड डंडे लेकर वकील और उसके दोस्त पर हमला लिया। वहीं जिला बार एसोसिएशन ने आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को हड़ताल कर दी। ऐसे में कोर्ट में काम करवाने आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुछ हमलावरों को हिरासत में लिया है।

    एनआइटी दो में रहने वाले सुनील भाटिया ने बताया कि रविवार रात को अपने साथियों के साथ वृंदावन जा रहे थे। उनके साथ कार में एडवाेकेट भूपेश जोशी,रोहित खत्री और गुरचरण सिंह भी थे। एनआईटी-एक सी ब्लाक में पहुंचने पर मेडिचेक अस्पताल के सामने तीन युवक वैगनआर गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे।

    उन्होंने हार्न बजाकर रास्ते से युवकों को गाड़ी हटाने के लिए कहा। जब आरोपितों ने गाड़ी नहीं हटाई तो रोहित ने कार से उतरकर तीनों युवकों को समझाने का प्रयास किया। गाड़ी हटाने की बात सुनते ही तीनों तैश में आ गए। उन्होंने रोहित को गाली देना शुरू कर दिया। रोहित के साथ गाली गलौच होता देखकर भूपेश और गुरचरण सिंह भी गाड़ी से उतर गए। भूपेश ने भी आरोपितों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन आरोपितों ने बात खत्म करने बजाय मारपीट शुरू कर दी।

    उन्होंने सामने अस्पताल से अपने अन्य साथियों को बुला लिया। आरोप है कि अस्पताल के बाउंसर लाठी डंडे लेकर मारपीट करने के लिए आ गए। आरोपितों ने सुनील भाटिया के सिर पर तेजधार हथियार से वार किया। इसके साथ रोहित के मुंह पर भी तेजधार हथियार मारा। जिससे दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। जब बीच-बचाव करने भूपेश जोशी आए तो उनके जबड़े को ईंट मारकर तोड़ दिया।

    भूपेश को लाठी डंडे और राड से बुरी तरीके से पीटा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही गुरचरण को भी लाठी से पीटकर घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से भूपेश को दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

    आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर बार एसोसिएशन ने की हड़ताल

    भूपेश के साथ मारपीट को लेकर बार एसोसिएशन ने हड़ताल की घोषणा कर दी। सोमवार को कोर्ट में कामकाज पूरी तरह से ठप्प रहा। कागजी काम कराने आए लोग अपने घर वापस लौट गए। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान राजेश बैसला ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हड़ताल की गई हैं।