बीमा एजेंट की हत्या के मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार, शादी में रोड़ा बनने पर की थी हत्या

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बीमा एजेंट की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने मामले में शामिल दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामले में बुराड़ी दिल्ली के गौरव झा और प्रशांत कुमार शामिल है। इस मामले में मुख्य आरोपित केशव औैर लक्ष्मी पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं।

लोनी गाजियाबाद में रहने वाले चंदर का शव पल्ला थाना पुलिस को एतमादपुर के पास नाले पर मिला था। आरोपितों ने चंदर की बाइक के नंबर प्लेट भी तोड़ दी थी। पुलिस ने किसी तरह से चंदर के स्वजन का पता लगाकर उनको जानकारी दी। फिर चंदर के भाई मदन गोपाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

शादी में रोड़ा बनने पर की थी हत्या मामले की जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंप गई थी। क्राइम ब्रांच ने मामले में मुख्य आरोपित केशव और लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि लक्ष्मी और चंदर पुराने जानकार थे। लेकिन अब लक्ष्मी की शादी केशव से होने वाली थी। जिसमें चंदर रोड़ा बन रहा था। इस वजह से केशव और लक्ष्मी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चंदर की हत्या कर दी।