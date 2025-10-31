Language
    बीमा एजेंट की हत्या के मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार, शादी में रोड़ा बनने पर की थी हत्या

    By Deepak Pandey Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:23 PM (IST)

    फरीदाबाद में बीमा एजेंट की हत्या के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हत्या का कारण मृतक का शादी में रोड़ा बनना था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की उम्मीद है।

    गिरफ्तार किए गए आरोपी। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बीमा एजेंट की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने मामले में शामिल दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामले में बुराड़ी दिल्ली के गौरव झा और प्रशांत कुमार शामिल है। इस मामले में मुख्य आरोपित केशव औैर लक्ष्मी पहले ही गिरफ्तार हो चुकी हैं।

    लोनी गाजियाबाद में रहने वाले चंदर का शव पल्ला थाना पुलिस को एतमादपुर के पास नाले पर मिला था। आरोपितों ने चंदर की बाइक के नंबर प्लेट भी तोड़ दी थी। पुलिस ने किसी तरह से चंदर के स्वजन का पता लगाकर उनको जानकारी दी। फिर चंदर के भाई मदन गोपाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

    शादी में रोड़ा बनने पर की थी हत्या

    मामले की जांच क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंप गई थी। क्राइम ब्रांच ने मामले में मुख्य आरोपित केशव और लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि लक्ष्मी और चंदर पुराने जानकार थे। लेकिन अब लक्ष्मी की शादी केशव से होने वाली थी। जिसमें चंदर रोड़ा बन रहा था। इस वजह से केशव और लक्ष्मी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चंदर की हत्या कर दी।

    पूछताछ में सामने आया कि गौरव मुख्य आरोपित केशव का भाई है। वहीं प्रशांत गौरव का दोस्त है। दोनों ने केशव और लक्ष्मी के साथ मिलकर चंदर के शव को नाले में फेंका था। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया।