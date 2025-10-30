फरीदाबाद में बिना नक्शे की दुकान तोड़ी, मालिक ने लगाया पक्षपात का आरोप

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम तोड़फोड़ शाखा ने एसजीएम नगर के पटेल चौक पर बिना नक्शे के बन रही एक दुकान को गिरा दिया। तोड़फोड़ के दौरान दुकान मालिक ने खूब हंगामा किया। उन्होंने पूर्व पार्षद पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों पर भी पक्षपात का आरोप लगाते हुए पैसे मांगने का आरोप लगाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुकानदार का कहना था कि सभी दुकानें एक ही नक्शे से बनी हैं, तो उनकी दुकान क्यों तोड़ी गई? पटेल चौक पर दुकान चलाने वाले सुनील कुमार भवन निर्माण सामग्री का कारोबार करते हैं। बुधवार को नगर निगम तोड़फोड़ शाखा के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी दुकान को गिराना शुरू कर दिया।

सुनील कुमार ने बताया कि उनके पास 77 गज जमीन की रजिस्ट्री है, जिसमें 50 और 27 गज जमीन अलग-अलग शामिल है। उन्होंने यह जमीन 2009 में खरीदी थी। करीब एक माह पहले उन्होंने अपनी दुकान की पहली मंजिल पर लिंटर बनाने के लिए शटरिंग लगवाई थी।

उस समय नगर निगम आयुक्त ने निर्माण को अवैध बताते हुए नोटिस जारी कर दिया था। नोटिस को लेकर वह पूर्व पार्षद सतीश चंदीला से मिले। आरोप है कि सतीश चंदीला ने कहा कि यह जमीन उनकी है। अगर सुनील कुमार ज़मीन लेना चाहते थे, तो उन्हें 35 लाख रुपये देने होते। पैसे न देने पर उनकी दुकान तोड़ दी गई। निगम पक्षपात कर रहा है। सभी दुकानें एक ही नक्शे से बनी हैं। सिर्फ़ उनकी दुकान को निशाना बनाया गया।