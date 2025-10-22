खाने के पैसे मांगे तो बरसने लगे डंडे: फरीदाबाद में दो होटल संचालकों से मारपीट, जमकर तोड़फोड़
फरीदाबाद में दो होटल मालिकों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई। आरोप है कि खाने के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने मारपीट की और होटल में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शहर में दो अलग-अलग जगहों पर बदमाशों से खाने का भुगतान मांगना होटल संचालकों के लिए महंगा पड़ गया। बदमाशों ने दोनों ही जगह पर जमकर तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की।
पहला मामला कोतवाली थाना क्षेत्र और दूसरा ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में सोया चाप की दुकान चलाने वाले भोलू ने बताया कि मंगलवार रात को करीब 10 बजे ठाकुरवाडे के पांच से छह युवक उनकी दुकान पर चाप खाने के लिए आए।
जब वह चाप खाकर जाने लगे तो उनके कारीगर ने युवकों से पैसे मांग लिए। जिससे वह नाराज हो गए। उन्होंने पहले कारीगर और फिर उनके साथ मारपीट की। इसके बाद दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। आसपास के लोगों ने युवकों को समझाने का काफी प्रयास किया। लेकिन वह किसी की भी सुनने को तैयार नहीं हुए।
ओल्ड थाना प्रभारी के अनुसार मामला दर्ज करके बदमाशों की तलाश की जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार तोड़फोड़ करने बदमाश आए दिन दुकानदारों से झगड़ा करते है। इसी मार्केट में दुकानदारों से उगाही करने वाले बदमाश विजय को पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार करके जुलूस निकाला था।
अपना भोजनालय में तोड़फोड़
वहीं दूसरी ओर एनआइटी बस स्टैंड के सामने स्थित अपना भोजनालय चलाने वाले धीरज भाटिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके यहां एनआइटी का ही रहने वाला मनीष अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए आया था। खाना खाकर मनीष जब जाने लगा तो धीरज ने खाने का बिल मनीष को पकड़ा दिया।
इस बिल को लेकर होटल मालिक और युवकों में कहासुनी हो गई। जिसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से लाठी और डंडे निकालकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। बदमाशों ने काउंटर समेत होटल के अंदर जाकर भी तोड़फोड़ की। करीब आधा घंटा तक तोड़फोड़ करने के बाद बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
मामले में जांच अधिकारी रिंकू चंदीला ने बताया कि एक आरोपित की पहचान हो गई है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करीब एक माह पहले ही अपना भोजनालय में बदमाशों द्वारा गोली चलाने का मामला सामने आया था।
