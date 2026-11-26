जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल से एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। ट्रेन की चपेट में आए युवक का शव लेकर पहुंची महिला पुलिसकर्मी को करीब डेढ़ घंटे तक शवगृह के बाहर इंतजार करना पड़ा।

शवगृह के गेट पर ताला लगा था और चाबी किसी कर्मचारी के पास नहीं थी। रात करीब साढ़े नौ बजे हाउसकीपिंग कर्मचारियों ने पत्थर से ताला तोड़कर गेट खोला और शव को अंदर रखवाया। जीआरपी की महिला एएसआइ सुदेश के अनुसार बुधवार शाम ओल्ड रेलवे स्टेशन पर सुशासन एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 32 वर्षीय पवन की मौत हो गई। पवन अपने फूफा को स्टेशन छोड़ने आया था। वापस लौटते समय ट्रेन की चपेट में आ गया। सूचना के बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिना अस्पताल आए।

पत्थर से तोड़ा गया शवगृह का ताला रात करीब आठ बजे शवगृह के गेट पर ताला लगा हुआ था। रात करीब साढ़े नौ बजे हाउसकीपिंग कर्मचारी संदीप और बलबीर मौके पर पहुंचे। इस बीच महिला पुलिस कर्मी अस्पताल परिसर में इंतजार करती रही। लेकिन इन कर्मचारियों के पास भी गेट की चाबी नहीं थी।