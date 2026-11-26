हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 1.08 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में साइबर थाना एनआइटी की टीम ने खाताधारक शाहवेज निवासी साउथ दिल्ली को गिरफ्तार किया है।

आरोपित की फर्म के खाते में ठगी के दो लाख रुपये आए थे। इस मामले में अब तक कुल चार आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेक्टर-21 निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके वाट्सएप पर एक संदेश आया।

कुछ इस तरह लिया निशाने पर... संदेश भेजने वाले ने स्वयं को एसबीआइ सिक्याेरिटीज का कर्मचारी बताया। इसके बाद शिकायतकर्ता को एक लिंक भेजकर एडवांस ब्रोकर अकाउंट खुलवाया गया और उसे वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया। शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने के झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने अलग-अलग बैंक खातों में सितंबर 2025 से नवंबर 2025 के बीच कुल 1.08 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में उसे न तो निवेश की गई राशि वापस मिली और न ही मुनाफा।