    फरीदाबाद में चार दिवसीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से शुरू, युवाओं को धर्म-संस्कृति से जोड़ने की कोशिश

    By Anil Betab Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:54 PM (IST)

    फरीदाबाद में जिला प्रशासन ने 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक चार दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान गीता थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। युवाओं को धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।

    फरीदाबाद में चार दिवसीय गीता महोत्सव की तैयारी शुरू।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिला प्रशासन की ओर से चार दिवसीय गीता महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से एक दिसंबर तक किया जाएगा। इस दौरान गीता थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा जन जागरूकता आधारित आयोजन किए जाएंगे।

    जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि महोत्सव के दौरान ही ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों विशेषकर युवाओं को धर्म-संस्कृति से जोड़े रखना है, ताकि गीता के शाश्वत उपदेश व्यापक रूप से समाज तक पहुंच सकें।

    गीता महोत्सव के अंतर्गत गीता ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से मेरा पसंदीदा श्लोक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता आम नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों को गीता के शाश्वत संदेश से जोड़ने का एक श्रेष्ठ अवसर प्रदान करेगी।

    प्रतिभागियों को गीता के किसी भी श्लोक से जुड़ा अपना प्रेरणादायक अनुभव 40 सेकंड के वीडियो के रूप में साझा करना होगा। वीडियो में यह स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है कि चुना हुआ श्लोक उनके जीवन को कैसे दिशा देता है और उससे मिलने वाला मुख्य संदेश क्या है।