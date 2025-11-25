फरीदाबाद में चार दिवसीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से शुरू, युवाओं को धर्म-संस्कृति से जोड़ने की कोशिश

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिला प्रशासन की ओर से चार दिवसीय गीता महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से एक दिसंबर तक किया जाएगा। इस दौरान गीता थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा जन जागरूकता आधारित आयोजन किए जाएंगे।

जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि महोत्सव के दौरान ही ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों विशेषकर युवाओं को धर्म-संस्कृति से जोड़े रखना है, ताकि गीता के शाश्वत उपदेश व्यापक रूप से समाज तक पहुंच सकें।

गीता महोत्सव के अंतर्गत गीता ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से मेरा पसंदीदा श्लोक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता आम नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों को गीता के शाश्वत संदेश से जोड़ने का एक श्रेष्ठ अवसर प्रदान करेगी।