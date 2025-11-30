Language
    Faridabad Air Pollution: फरीदाबाद प्रदूषण से जूझ, निगम के बेड़े में नई एंटी-स्मॉग गन शामिल

    By Deepak Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:40 PM (IST)

    फरीदाबाद नगर निगम ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक और एंटी-स्मॉग गन खरीदी है, जो चारों दिशाओं में स्प्रे कर सकती है। शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। निगम पहले से ही एंटी-स्मॉग गन और टैंकरों से पानी का छिड़काव कर रहा है। हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार हुआ है।

    निगम की ओर से यमुनानगर से मंगाई गई 27 लाख की एंटी स्माग गन। सौ. नगर निगम


    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एयर पॉल्यूशन का असर कम करने के लिए नगर निगम के बेड़े में एक और एंटी-स्मॉग गन जुड़ गई है। यह गन हर तरफ से स्प्रे करती है। इसके अलावा, सभी एंटी-स्मॉग गन GPS से लैस होंगी। अक्टूबर की शुरुआत से ही इंडस्ट्रियल शहर में एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है। पॉल्यूशन की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है।

    निगम के पास अभी तीन एंटी-स्मॉग गन और दो रोड-स्वीपिंग मशीनें हैं। इनका इस्तेमाल शहर में पॉल्यूशन का असर कम करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, निगम करीब 30 टैंकरों से पानी का स्प्रे कर रहा है। एक और एंटी-स्मॉग गन खरीदने का प्लान कुछ समय से चल रहा था, क्योंकि शहर के साइज़ को देखते हुए निगम के रिसोर्स कम पड़ रहे थे। अब, निगम ने यमुनानगर से ₹27 लाख की कीमत वाली एक एंटी-स्मॉग गन मंगाई है। यह मशीन आगे, पीछे और साइड में स्प्रे कर सकती है।

    हवा चलने से प्रदूषण का लेवल सुधरा 

    पिछले दो दिनों से चल रही हवा की वजह से इंडस्ट्रियल सिटी में प्रदूषण के लेवल में भी काफी सुधार देखा गया है। रविवार को PM 2.5 का लेवल 170 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया। सेक्टर 11 में AQI 111 और सेक्टर 30 में AQI 171 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया।

    शहर के एरिया और आबादी को देखते हुए, कॉर्पोरेशन अपने रिसोर्स भी बढ़ा रहा है। इसी के तहत, एक और स्मॉग गन जोड़ी गई है, जो चारों ओर स्प्रे करेगी।
    -नितिन कादियान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नगर निगम