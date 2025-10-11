फरीदाबाद में पानी का बिल बकाया बताकर धोखाधड़ी, शातिर ने ठग लिए 4.44 लाख रुपये
फरीदाबाद में एक व्यक्ति को पानी का बिल बकाया बताकर 4.44 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। ठग ने नगर निगम का प्रतिनिधि बनकर पीड़ित को फोन किया और बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने की धमकी दी। पीड़ित ने डर के मारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला कि यह धोखाधड़ी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पानी का बिल अधूरा बताकर 4.44 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। सेक्टर-16 में रहने वाले कुंदन लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पास अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपने आपको नगर निगम का प्रतिनिधि बताया।
फोन करने वाले ने कुंदन से कहा कि उनका 4.44 लाख रुपये का पानी का बिल बकाया है। उन्होंने 24 घंटे के भीतर बिल जमा नहीं करवाया तो उनका कनेक्श न काट दिया जाएगा। कुंदन ने बिना कुछ सोचे समझे कनेक्शन कटने के डर से फोन करने वाले के बताए गए खाते में रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद कुंदन पर कोई फोन नहीं आया।
जब उन्होंने दोबारा फोन किया तो नंबर बंद बताने लगा। इसके बाद कुंदन ने नगर निगम में फोन करके पानी के कनेक्शन संबंधित जानकारी ली। जिस पर निगम अधिकारी ने बताया कि उनकी और से कोई ऐसा फोन नहीं किया। जिससे उनको ठगी का अहसास हुआ।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले भी पानी का कनेक्शन काटने के नाम पर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं।
