दीपक पांडेय, फरीदाबाद। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर अलीपुर शिकारगाह में पेड़ों की छंटाई के नाम पर साफ किए गए जंगल को लेकर ठेकेदार और वन विभाग के अधिकारियों ने पूरी तसल्ली से काम किया।

ग्रामीणों को इस अंधेरे में रखा गया कि जंगल साफ करने को लेकर उच्चाधिकारियों के आदेश हैं। इनकी जगह नए पेड़ लगा दिए जाएंगे। इसलिए ग्रामीण भी शांत बैठे रहे।

पहले पेड़ों को काटा गया। दैनिक जागरण की टीम अलीपुर शिकारगाह के आरक्षित वन क्षेत्र तक पहुंची। जहां पर कभी हरे भरे पेड़ नजर आते थे। अब वह जगह पूरी वीरान हो गई है।

गांव के पीछे से रास्ता किया गया तैयार

पेड़ों की कटाई करने के साथ-साथ जंगल के बीच में से ही करीब एक किलोमीटर का रास्ता तैयार किया गया। यह रास्ता गांव के पीछे से जाता है। इस रास्ते से ट्रकों में लकड़ी भरकर पुन्हाना मंडी में भेजा गया। शुक्रवार को भी नूंह वन विभाग की टीम पेड़ों की गिनती में लगी रही। विभाग के अधिकारी पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

दो से तीन ट्रक पेड़ काटने की आशंका हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि करीबन तीन हजार पेड़ों की गिनती पूरी हो चुकी है। इसमें विलायती कीकर, शीशम और नीम शामिल है। पेड़ों की कटाई की गिनती 10 हजार तक पहुंच सकती है। ग्रामीण पवन के अनुसार पहले तो गांव के बीच में से ही लकड़ी के दो से तीन ट्रक गए है। लेकिन, फिर बाद में गांव के पीछे से रास्ता तैयार करके ट्रकों को ले जाया गया।