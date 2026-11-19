दीपक पांडेय, फरीदाबाद। शहर में सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी देखकर बुधवार को नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह खुद फील्ड में उतर पड़े।

उन्होंने बल्लभगढ़, एनआईटी और ओल्ड फरीदाबाद में अलग-अलग जगहों पर निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था को बेहतर करने का निर्देश दिया।

कूड़े को लेकर मांगा गया जवाब

निगम आयुक्त सबसे एनआईटी में एनआईटी तीन और डबुआ कॉलोनी के अलग-अलग जगहों पर गए। यहां पर आयुक्त को कई जगहों पर कूड़े के ढेर नजर आए। जिस पर संबंधित सफाई दरोगा से खत्तों पर फैले कूड़े को लेकर जवाब मांगा गया।