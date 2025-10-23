Language
    डेयरी संचालक के घर हत्या की नीयत से गोलीबारी, परिवार दहशत में; पुलिस जांच शुरू

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:57 AM (IST)

    फरीदाबाद में एक डेयरी संचालक के घर पर अज्ञात लोगों ने जान से मारने की नीयत से गोलीबारी की, जिससे परिवार में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है।

    डेयरी संचालत के घर फायरिंग।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शिव कालोनी में एक डेयरी संचालक के घर पर हत्या करने की नीयत से रात को अचानक किसी ने गोली चला दी। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को गोली नहीं लगी। घटना के बाद से परिवार पूरी तरह से सहमा हुआ है।

    संदीप ने थाना शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह डेयरी चलाता है। वह 21 अक्टूबर की रात को अपने घर के अंदर सोया हुआ था। 10.35 बजे अचानक किसी ने उनके घर पर गोलियां चलाई। इस दौरान किसी को गोली नहीं लगी।

    अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

    संदीप ने बताया कि वह गोली चलाने वाले को नहीं जानता है। इसके साठ ही उसका शहर में किसी से कोई विवाद भी नहीं है। हमलावर ने उनके घर पर गोली क्यों चलाई है यह वह नहीं जानता। इस घटना के बाद उनका परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है। थाना शहर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।