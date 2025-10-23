डेयरी संचालक के घर हत्या की नीयत से गोलीबारी, परिवार दहशत में; पुलिस जांच शुरू

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शिव कालोनी में एक डेयरी संचालक के घर पर हत्या करने की नीयत से रात को अचानक किसी ने गोली चला दी। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को गोली नहीं लगी। घटना के बाद से परिवार पूरी तरह से सहमा हुआ है।

संदीप ने थाना शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह डेयरी चलाता है। वह 21 अक्टूबर की रात को अपने घर के अंदर सोया हुआ था। 10.35 बजे अचानक किसी ने उनके घर पर गोलियां चलाई। इस दौरान किसी को गोली नहीं लगी।