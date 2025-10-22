Language
    फरीदाबाद में सीट कवर गोदाम में लगी भीषण आग, दो दुकानें जलकर हुई राख

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:20 AM (IST)

    फरीदाबाद के एनआईटी एक मार्केट में एक सीट कवर गोदाम और दो दुकानों में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, और मामले की जांच जारी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मंगलवार देर रात एनआइटी एक मार्केट स्थित सीट कवर के गोदाम समेत दो दुकानों में आग लग गई। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में करीब एक घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। गोदाम और दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वार्ड 13 के पार्षद हरिकृष्ण गिरोटी का कार्यालय एनआइटी एक मार्केट में है।

    कार्यालय के ठीक सामने तीन मंजिला इमारत है। बीपीटीपी निवासी मनोज लखानी ने यह इमारत सीट कवर बनाने का काम करने वाले एक युवक को किराए पर दे रखी थी। पार्षद के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे सीट कवर के गोदाम से आग की लपटें उठने लगीं।

    आसपास के लोगों ने जब आग की लपटें देखीं तो इमारत के अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला गया। आग तेजी से पास की एक फोटो और शादी के कार्ड छपाई की दुकान तक फैल गई। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को डेढ़ घंटे का समय लगा।

    कोतवाली थाना प्रभारी के अनुसार, आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया था। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है।