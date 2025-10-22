फरीदाबाद में सीट कवर गोदाम में लगी भीषण आग, दो दुकानें जलकर हुई राख

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मंगलवार देर रात एनआइटी एक मार्केट स्थित सीट कवर के गोदाम समेत दो दुकानों में आग लग गई। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में करीब एक घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। गोदाम और दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वार्ड 13 के पार्षद हरिकृष्ण गिरोटी का कार्यालय एनआइटी एक मार्केट में है।

कार्यालय के ठीक सामने तीन मंजिला इमारत है। बीपीटीपी निवासी मनोज लखानी ने यह इमारत सीट कवर बनाने का काम करने वाले एक युवक को किराए पर दे रखी थी। पार्षद के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे सीट कवर के गोदाम से आग की लपटें उठने लगीं।

आसपास के लोगों ने जब आग की लपटें देखीं तो इमारत के अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला गया। आग तेजी से पास की एक फोटो और शादी के कार्ड छपाई की दुकान तक फैल गई। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को डेढ़ घंटे का समय लगा।