    फरीदाबाद में फाइनेंसर ने खुद को मारी गोली, सुसाइड का कारण जानने में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में एक फाइनेंसर, राजेंद्र भड़ाना ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह कुछ दिनों से परेशान थे। घटना पाली गांव में हुई, जहां उन्होंने सुबह घर लौटने के बाद यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पिस्तौल कहां से आई और आत्महत्या का कारण क्या था। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।  

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद।फरीदाबाद में डबुआ थाना क्षेत्र के पाली गांव में एक फाइनेंसर ने पिस्तौल से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मौके पर ही फाइनेंसर की मौत हो गई।

    बताया जा रहा है कि फाइनेंसर कुछ दिनों से काफी दिनों से परेशान चल रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया।

    पाली गांव के रहने वाले राजेंद्र भड़ाना फाइनेंसर का काम करते थे। वह मंगलवार की सुबह करीब चार बजे कहीं से वापस घर लौटे। उनके साथ उनका दोस्त भी था। राजेंद्र का बेटा उनके दोस्त को छोड़ने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। जैसे ही वह उसको छोड़कर वापस आया तो देखा कि राजेंद्र का शव जमीन पर गिरा पड़ा है।

    बताया गया कि राजेंद्र ने अपनी कनपटी पर गोली मार ली है। वह किस वजह से परेशान चल रहे थे। इसे लेकर स्वजन भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

    डबुआ थाना प्रभारी रणधीर ने बताया कि फाइनेंसर ने जिस पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या की है। वह लाइसेंसी नहीं है। ऐसे में यह भी पता लगाया जा रहा है कि पिस्तौल फाइनेंसर के पास कहां से आई। वह किस वजह से परेशान चल रहा था। इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। मृतक का शव पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया गया है।