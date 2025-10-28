फरीदाबाद में फाइनेंसर ने खुद को मारी गोली, सुसाइड का कारण जानने में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद।फरीदाबाद में डबुआ थाना क्षेत्र के पाली गांव में एक फाइनेंसर ने पिस्तौल से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मौके पर ही फाइनेंसर की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि फाइनेंसर कुछ दिनों से काफी दिनों से परेशान चल रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया।

पाली गांव के रहने वाले राजेंद्र भड़ाना फाइनेंसर का काम करते थे। वह मंगलवार की सुबह करीब चार बजे कहीं से वापस घर लौटे। उनके साथ उनका दोस्त भी था। राजेंद्र का बेटा उनके दोस्त को छोड़ने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। जैसे ही वह उसको छोड़कर वापस आया तो देखा कि राजेंद्र का शव जमीन पर गिरा पड़ा है।