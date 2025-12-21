Faridabad Crime: हिलाओं से करवाया जा रहा था अवैध काम, ऑपरेटर समेत 6 महिलाएं गिरफ्तार
फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली के मोती नगर में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर ऑपरेटर समेत छह महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये आरोपी क्रेडिट कार्ड से पैसे काटन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ साइबर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने दिल्ली के मोती नगर में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। ऑपरेटर समेत छह महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से बारह सिम कार्ड और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए।
आरोपी लोगों को धमकी देकर उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे काटने का डर दिखाकर ठगी करते थे। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बल्लभगढ़ के सोताई गांव के एक निवासी ने एक अज्ञात नंबर से कॉल आने की शिकायत की। कॉल करने वाले ने खुद को एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का बताया और कहा कि सरकार ने एक अनिवार्य क्रेडिट कार्ड सेवा जारी की है, जिसे उन्हें लेना होगा, नहीं तो उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे काट लिए जाएंगे।
ठगों ने उसे एक लिंक भेजा, जिसका इस्तेमाल करके शिकायतकर्ता ने 20,000 रुपये जमा किए। इस संबंध में बल्लभगढ़ साइबर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत की जांच करते हुए, बल्लभगढ़ साइबर पुलिस स्टेशन की एक टीम दिल्ली पहुंची और अनूप डडवाल, योगेश्वरी, विजया, शाहीन, शशि, आशा और मीनाक्षी को गिरफ्तार किया।
अनूप ऑपरेटर है और मेरठ के आर-72, पल्लवपुरम, फेज 2 का रहने वाला है। उसने 2021 से दिल्ली के मोती नगर में एक किराए के फ्लैट में फर्जी कॉल सेंटर खोला हुआ था। वह 2014 से कॉल सेंटर चला रहा था। इससे पहले, उसने कहीं और कॉल सेंटर चलाया था। वह हफ्ते में दो दिन दिल्ली आता था, हिसाब-किताब करता था और फिर लौट जाता था। उसने साइबर फ्रॉड के लिए महिलाओं को काम पर रखा था। सभी महिलाएं दिल्ली के अलग-अलग इलाकों की रहने वाली थीं।
योगेश्वरी कॉल सेंटर की लीडर थी। विजया एचआर का काम संभालती थी और नई महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी। बाकी चार महिलाएं कॉलर के तौर पर काम करती थीं। सभी कॉलर्स को 20,000 रुपये प्रति माह और इंसेंटिव दिया जाता था। उन्हें रोजाना ग्राहकों को फंसाना होता था। अगर वह ज्यादा लोगों को फंसाती थी, तो उसे अलग से कमीशन दिया जाता था। अनूप बी.कॉम, योगेश्वरी बी.कॉम, विजया, शाहीन, शशि, आशा और मीनाक्षी बीए ग्रेजुएट हैं।
बरामद सिम कार्ड का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी के कई मामले भी सामने आए हैं। एक मामला एनआईटी पुलिस स्टेशन में और दूसरा लखनऊ में दर्ज किया गया है। अनूप डडवाल और योगेश्वरी को एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जबकि बाकी लोगों को जेल भेज दिया गया है।
पहले भी पकड़े गए हैं कॉल सेंटर
- 6 दिसंबर, 2025 को साइबर पुलिस स्टेशन, बल्लभगढ़ ने दिल्ली के नांगलोई में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया: कोमल, आदित्य, लोकेश, राजेंद्र और तरुण। इनमें दो महिलाएं शामिल थीं।
- 12 अप्रैल, 2025 को साइबर पुलिस स्टेशन, सेंट्रल की एक टीम ने एक घर पर छापा मारा और तीन युवकों को गिरफ्तार किया। कॉल सेंटर एक किराए के कमरे में एक महीने से चल रहा था। आरोपी लोन देने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते थे। मौके से 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
- 10 दिसंबर, 2025 को गुरुग्राम में एक फर्जी कॉल सेंटर के जरिए धोखाधड़ी से लोन देने के आरोप में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 11 महिलाएं शामिल थीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।