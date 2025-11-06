फरीदाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात, फैक्ट्री के सहकर्मी ने गुप्तांग में भर दी हवा; फट गई पेट की नस
फ़रीदाबाद में एक फैक्ट्री कर्मचारी ने अपने सहकर्मी के गुप्तांग में हवा भर दी, जिससे उसकी पेट की नस फट गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पीड़ित की हालत गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-58 स्थित फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी के सहयोगी ने उसके गुप्तांग में कपड़े सुखाने वाली मशीन से हवा भर दी। जिससे उसके पेट की नस फट गई। उसको गंभीर हालत में नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डाक्टरों ने ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़ित ने आरोपित के खिलाफ सेक्टर-58 थाने में शिकायत दी।
पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। राजीव कॉलोनी में रहने वाले युवक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वह एक कपड़े की फैक्टरी में काम करता है। वहां विपिन नामक एक व्यक्ति भी काम करता है। 26 सितंबर को दोनों काम पर थे। दोपहर करीब डेढ बजे उसको पकड़ लिया। फिर कपड़े सुखाने वाली मशीन से उसके गुप्तांग में हवा भरनी शुरू की, इससे उसकी पेट की नस फट गई तो आरोपित भाग गया।
पीड़ित को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डाक्टरों ने उसकी सर्जरी की। पीड़ित ने बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर आरोपित विपिन के खिलाफ सेक्टर-58 थाने मेें शिकायत दी। इसमें सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इसमें अकेला विपिन कैसे यह काम कर सकता है, उसका किसी ने साथ भी दिया होगा।
पुलिस के अनुसार यह सवाल जरूर है, पर पीड़ित ने इस बारे में कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ विपिन के खिलाफ ही शिकायत दी है। मामला दर्ज करके आरोपित की तलाश शुरु कर दी है।
