Delhi Blast 2025: अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिए 13 लोग, तबलीगी जमात के भी 10 लोगों से पूछताछ

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फतेहपुर तगा और धौज से विस्फोटक बरामद होने के बाद मंगलवार को जांच के लिए पुलिस की छह टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। पुलिस ने वहां पर 13 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।

इसमें सात डाॅक्टर, पांच छात्र और एक युवती शामिल हैं। इसके साथ ही फतेहपुर तगा से सर्च ऑपरेशन के दौरान फतेहपुर तगा के तबलीगी जमात से जुडे 10 लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

फिर उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस से पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया गया। उनमें कुछ छात्रों के फोन की जांच की गई तो कई चैट डिलीट मिले।

जब पुलिस अधिकारियों से चैट डिलीट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मंगलवार को दिल्ली पुलिस भी यूनिवर्सिटी कैंपस में पूछताछ के लिए पहुंची थी।

पूरी रात चला था सर्च ऑपरेशन

क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की टीम ने फतेहपुर तगा और धौज गांव में पूरी रात सर्च आपरेशन चलाया। इसके बाद मंगलवार को भी 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने फतेहपुर तगा में जाकर जांच की।