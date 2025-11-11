Delhi Blast 2025: अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिए 13 लोग, तबलीगी जमात के भी 10 लोगों से पूछताछ
फरीदाबाद पुलिस ने फतेहपुर तगा और धौज में विस्फोटक मिलने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच की। पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें डॉक्टर, छात्र और एक युवती शामिल हैं। तबलीगी जमात से जुड़े 10 लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कुछ छात्रों के फोन से डिलीट की गई चैट भी बरामद की और जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फतेहपुर तगा और धौज से विस्फोटक बरामद होने के बाद मंगलवार को जांच के लिए पुलिस की छह टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। पुलिस ने वहां पर 13 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।
इसमें सात डाॅक्टर, पांच छात्र और एक युवती शामिल हैं। इसके साथ ही फतेहपुर तगा से सर्च ऑपरेशन के दौरान फतेहपुर तगा के तबलीगी जमात से जुडे 10 लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।
फिर उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस से पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया गया। उनमें कुछ छात्रों के फोन की जांच की गई तो कई चैट डिलीट मिले।
जब पुलिस अधिकारियों से चैट डिलीट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मंगलवार को दिल्ली पुलिस भी यूनिवर्सिटी कैंपस में पूछताछ के लिए पहुंची थी।
पूरी रात चला था सर्च ऑपरेशन
क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की टीम ने फतेहपुर तगा और धौज गांव में पूरी रात सर्च आपरेशन चलाया। इसके बाद मंगलवार को भी 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने फतेहपुर तगा में जाकर जांच की।
पुलिस ने कुछ घरों में खड़े वाहनों की डिग्गी चेक करने के साथ साथ मालिकों के आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया गया। एसीपी शैलेंद्र के अनुसार सर्च आपरेशन के दौरान जो भी व्यक्ति संदिग्ध लगा। उससे पूलिस ने पूछताछ की है
