Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन परियोजना अटकी, अब स्मार्ट पार्किंग का इंतजार

    By Deepak Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 06:35 AM (IST)

    फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग स्टेशनों के लिए अभी इंतजार करना होगा। निगम के प्रोजेक्ट अटके हैं, और एक साल बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है। अब स्मार्ट पार्किंग स्थलों में चार्जिंग स्टेशन लगाने का विकल्प तलाशा जा रहा है। नवंबर तक स्मार्ट पार्किंग का काम दिखने की उम्मीद है। जिले में 17,000 इलेक्ट्रिक वाहन हैं, लेकिन सरकारी चार्जिंग स्टेशन बहुत कम हैं। पार्किंग स्थलों में चार्जिंग सुविधा से लोगों को आसानी होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग स्टेशनों के लिए अभी इंतजार करना होगा।

    दीपक पांडे, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग स्टेशनों पर चार्जिंग की सुविधा के लिए अभी और इंतजार करना होगा। निगम द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। करीब एक साल बाद भी निगम ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। एक निजी एजेंसी के साथ एमओयू भी हुआ, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों ने चार्जिंग स्टेशनों के स्थान को लेकर आपत्ति जताई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब निगम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बाजार में बनाए जा रहे स्मार्ट पार्किंग स्थल में चार्जिंग स्टेशन लगाने का विकल्प तलाशेगा। हालांकि, यह काम स्मार्ट पार्किंग बनने के बाद ही पूरा होगा। निगम का मानना है कि अलग-अलग स्मार्ट पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों सुविधाएं एक ही स्थान पर होने से लोगों को सुविधा होगी। निगम ने स्मार्ट पार्किंग के लिए टेंडर खोल दिया है। निगम के अनुसार, नवंबर के अंत तक बाजार में पार्किंग का काम दिखने लगेगा। 

    आरटीए के अनुसार, जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या 17,000 है। इनमें से 6,000 व्यावसायिक वाहन और 11,000 निजी वाहन हैं। हालाँकि, शहर में सरकारी चार्जिंग स्टेशन नगण्य हैं। सेक्टर-12 लघु सचिवालय में एक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, लेकिन वह अब काम नहीं कर रहा है। ग्रेटर फरीदाबाद की विभिन्न सोसायटियों में स्वतंत्र रूप से चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

    पार्किंग स्थलों में चार्जिंग स्टेशन जनता को काफी सुविधा प्रदान करेंगे। लोग खरीदारी के लिए जाते समय अपने वाहनों को चार्जिंग पर छोड़ सकते हैं। निगम प्रत्येक पार्किंग स्थल में लगभग पाँच चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेगा। चार्जिंग स्टेशनों और स्मार्ट पार्किंग से प्राप्त राजस्व का 25 प्रतिशत निगम के खाते में जाएगा।

    सुरक्षा के साथ सुविधा

    स्मार्ट पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँगे। इससे वाहन चोरी और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। पार्किंग स्थलों में प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था भी होगी, जिससे वाहन मालिक रात में भी निश्चिंत होकर अपने वाहन पार्क कर सकेंगे।

    एचएसवीपी मार्केट में स्मार्ट पार्किंग स्थल के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। नवंबर के अंत तक काम शुरू हो जाएगा। पार्किंग स्थल तैयार होने के बाद, वाहन चालकों की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल के भीतर चार्जिंग स्टेशन लगाने के विकल्प तलाशे जाएँगे।

    - नितिन कादियान, अधिशासी अभियंता, नगर निगम