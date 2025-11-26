Language
    फरीदाबाद में बिजली चोरी का खुलासा, 28 जगहों पर छापेमारी; कई लोगों पर लाखों का जुर्माना

    By Anil Betab Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    फरीदाबाद में बिजली निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अलग-अलग टीमों ने छापेमारी कर 28 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी और 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सबसे ज्यादा चोरी सेक्टर 3, राजीव कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में हुई। बिजली मंत्री के आदेश पर यह अभियान तेज किया गया है और बकायादारों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

    फरीदाबाद में बिजली निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सर्दियों में भी लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, जिससे बिजली निगम को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इससे निपटने के लिए बिजली निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है।

    बिजली निगम की अलग-अलग टीमों ने अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर 28 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी। इन मामलों में कुल ₹17 लाख का जुर्माना लगाया गया। सेक्टर 3, राजीव कॉलोनी, सेक्टर 56, समयपुर, बल्लभगढ़, गाजीपुर, नंगला, पाखल, जीवन नगर, गौछी, सोहना रोड और रनहेरा खेड़ा में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हुई है।

    ज्यादातर जगहों पर अवैध कनेक्शन का इस्तेमाल हो रहा था। इनमें से कई इलाकों में पहले भी बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है। बिजली मंत्री अनिल विज के आदेश पर बिजली निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है।

    बकायादारों पर है निशाना

    जिले में कई ऐसे बकाएदार हैं जिन पर बिजली निगम का बकाया है। बकाएदार बिजली निगम के निशाने पर हैं। बिजली निगम की अलग-अलग टीमें बकाएदारों के घरों पर छापेमारी कर रही हैं।

    सभी कंज्यूमर्स को अपने बिजली के बिल समय पर भरने चाहिए। बिल न भरने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा। जिनके कनेक्शन पहले काटे जा चुके हैं, उन्हें भी अपने बिल भरने चाहिए। हम उन इलाकों में रेड कर रहे हैं जहां डिफॉल्टर ज्यादा हैं। बिजली चोरी के खिलाफ कैंपेन जारी रहेगा।
    - संजय मंगला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिजली निगम।