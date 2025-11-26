फरीदाबाद में बिजली चोरी का खुलासा, 28 जगहों पर छापेमारी; कई लोगों पर लाखों का जुर्माना

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सर्दियों में भी लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, जिससे बिजली निगम को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। इससे निपटने के लिए बिजली निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है।

बिजली निगम की अलग-अलग टीमों ने अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर 28 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी। इन मामलों में कुल ₹17 लाख का जुर्माना लगाया गया। सेक्टर 3, राजीव कॉलोनी, सेक्टर 56, समयपुर, बल्लभगढ़, गाजीपुर, नंगला, पाखल, जीवन नगर, गौछी, सोहना रोड और रनहेरा खेड़ा में सबसे ज्यादा बिजली चोरी हुई है।