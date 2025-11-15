Language
    Faridabad: ट्रक की टक्कर लगने से प्ले स्कूल के सामने गिरा जर्जर बिजली का खंभा, बड़ा हादसा टला!

    By Nibha Rajak Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    फ़रीदाबाद में एक ट्रक की टक्कर से प्ले स्कूल के सामने जर्जर बिजली का खंभा गिर गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने जर्जर खंभे की शिकायत पर कार्रवाई न होने पर बिजली विभाग के प्रति नाराजगी जताई। बड़ा हादसा टल गया।

    टक्कर लगने से गिरा बिजली का खंभा। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। इंद्रप्रस्थ कालोनी में शुक्रवार देर रात ट्रक की टक्कर से बिजली का खंभा हाइटेंशन सहित गाड़ियों पर गिर गया। खंभा गिरने से दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गनीमत यह रही कि कार के अंदर कोई बैठा नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

    लोगों ने तुरंत बिजली निगम के अधिकारियों से संपर्क किया। लेकिन मदद नहीं मिल सकी। जिसके बाद डायल 112 को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैरीकेटिंग कर वाहनों का आवागमन कुछ देर के लिए रोक दिया। खंभा गिरने से शनिवार दोपहर तक आस-पास के हिस्सों में बिजली सप्लाई प्रभावित रही।

    स्थानीय निवासी अजय सिंह शेखावत, मुकुल और शिकायतकर्ता केतन सूरी ने बताया कि बिजली के खंभे की स्थिति लंबे समय से खराब थी, मरम्मत कराने के लिए कई बार बिजली निगम के जेई, एसडीओ और कार्यकारी अभियंता से शिकायत कर चुके हैं। लेकिन अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की।

    यदि अधिकारियों ने समय रहते समस्या का समाधान करा दिया होता तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा अब स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा है।

    सामने है प्ले स्कूल, हो सकता था बड़ा हादसा 

    बिजली की खंभा मकान नंबर 372-373 के बाहर गिरा। खंभा गिरने के बाद भी हाइटेंशन बिजली के तारों से चिंगारी निकलती रही। जिस लोहे की बेंच पर तारें गिरीं, वह चिंगारी और गर्मी से गल गई। यदि उस समय कोई व्यक्ति वहां खड़ा होता, तो करंट की चपेट में आ सकता था।

    मकान के साथ में ही प्ले स्कूल संचालित हो रहा है। राहत की बात तो यह है कि बिजली की खंभा रात के समय गिरा, यदि यह दिन में गिरता तो कई बच्चे चपेट में आ सकते थे। लोगों का आरोप यह भी है कि घटना के बाद बिजली निगम के कंट्रोल रूम में बार-बार फोन करके शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं आई।

    डायल 112 टीम को मौके पर बैरिकेडिंग करनी पड़ी, घटना के करीब डेढ़ घंटे बाद मौके पर बिजली निगम की टीम पहुंची। कई वाहन चालक तारों में उलझकर गिर भी गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने सड़कों पर खड़े होकर राहगीरों को टूटे तारों से दूर रखा।

    गाड़ी की टक्कर से बिजली का खंभा टूट गया था। लोगों की सूचना के बाद मौके पर टीम भेज दी गई थी। जेई और एसडीओ मरम्मत कार्य करा रहे हैं। शाम पांच बजे तक सप्लाई शुरू कर दी जाएगी।

    देंवेद्र अत्री, कार्यकारी अभियंता, ओल्ड फरीदाबाद।