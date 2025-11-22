Language
    Faridabad Crime: खाते में साढ़े छह करोड़ का अवैध लेन-देन बताकर ठगी करने वाले छह आरोपी गिरफ्तार

    By Parveen Kaushik Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:43 PM (IST)

    फरीदाबाद में साइबर अपराध पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और टेलीग्राम टास्क के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़ितों को डराकर और लालच देकर पैसे ठगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

    डिजिटल अरेस्ट कर 16.44 लाख की ठगी के मामले में साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। डिजिटल अरेस्ट कर 16.44 लाख की ठगी के मामले में साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने में सेक्टर-86 निवासी एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया कि 28 अप्रैल को उसके पास मुंबई क्राइम ब्रांच से पांच हजार करोड़ रूपये के घोटाले के मामले में गिरफ्तारी से संबंधित काल आया। जिसमें उसे बताया गया कि उसका पैन कार्ड व आधार कार्ड का 6.5 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन में प्रयोग हुआ है।

    इसके बाद उसे कहा गया कि उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया है और उसे कमरा न छोड़ने और किसी से बात न करने की हिदायत दी गई। उससे उसके सभी खातों की जानकारी शेयर करने को कहा गया। जिसके बाद ठगों ने उससे कहा की केस की पूछताछ पूरी होने तक उसे खातों में जमा राशी को वह उनके बताए खातों में भेज दें, पूछताछ खत्म होने के बाद उसकी पूरी राशि वापिस कर दी जाएगी।

    शिकायतकर्ता ने 16.44 लाख रुपए ठगों के खाते में भेज दिए। इस शिकायत पर साइबर थाना सेंट्रल में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अभिषेक कुमार को गोपालगंज बिहार, अमन सोनी को अमेठी उत्तर प्रदेश, आशुतोष राय को सिमरौली मध्यप्रदेश, सूरज सिंह को प्रयागराज उत्तर प्रदेश, संतोष कुमार को बलिया उत्तर प्रदेश व जियाउल हक को अमेठी से गिरफ्तार किया है।

    पूछताछ में सामने आया कि आरोपित सूरज व संतोष (खाताधारक) प्रापर्टी का काम करते थे, जिसकी आपस में जानकारी हुई थी। सूरज ने इंस्टाग्राम के माध्यम से संतोष का खाता आगे अभिषेक को दिया था। अभिषेक ने यह खाता अमन, संतोष व जियाउल हक को दिया था। आरोपित खाते को आपरेट करते थे और खाता से पैसे निकालवाकर आगे ठगों को देते थे। आरोपितों को अदालत में पेश कर सूरज को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, वहीं बाकी सभी को जेल भेजा गया है।

    टेलीग्राम टास्क के नाम पर 7.39 लाख की ठगी में तीन गिरफ्तार

    टेलीग्राम टास्क के नाम पर 7.30 लाख की ठगी में तीन आरोपितों को साइबर थाना एनआइटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। सेक्टर-21सी निवासी एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसके पास 29 अप्रैल को वाट्सएप पर एक मैसेज आया, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट और कैफे की रेटिंग करके पैसे कमाने के बारे में बताया गया था।

    पहले उसे तीन टास्क के बदले 100 रुपए दिए गए। जिसके बाद प्रीपेड टास्क के लिए बोला गया, फिर उसने विभिन्न टास्क के लिए 7.39 रुपए ठगों के पास भेज दिए और फिर उससे 10 लाख रूपये का टास्क औऱ करने को कहा जिसके लिए उसने मना कर दिया। इसके बाद ठगों द्वारा उसे कोई पैसा वापिस नहीं दिया गया।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर शिवम राठोर व संदीप को शास्त्री नगर, दिल्ली तथा समीर को रेलवे कालोनी, न्यू दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित समीर खाताधारक है, जिसके खाता में ठगी के रुपए आए थे और इसने अपना खाता अपने दोस्त शिवम को दिया था, जिसने इस खाता को आगे संदीप को दिया था। आरोपित शिवम व संदीप मोबाइल रिपेयर का काम करते है और समीर रेडियोलोजिस्ट का डिप्लोम कर रहा है।