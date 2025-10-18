फरीदाबाद में साइबर फ्रॉड: ऑनलाइन गेम और आइपीओ में निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार
फरीदाबाद में साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें ऑनलाइन गेम और आईपीओ में निवेश के नाम पर मुनाफा कमाने का लालच देकर लोगों को ठगा गया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पीड़ितों को उच्च रिटर्न का वादा करके उनसे पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। आनलाइन गेम खेल कर पैसे कमाने का लालच देकर ठगी करने के मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने खाता धारक सहित दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर-3 निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 29 मार्च को इंस्टाग्राम पर आनलाइन गेम का लिंक आया। जब उसने लिंक पर क्लिक किया तो उसके पास मैसेज आया, जिसमें बताया गया कि दो हजार रुपये गेम में लगवाकर डेढ़ लाख जितवा देेंगे।
शिकायतकर्ता ने बताए गए तरीक से गेम खेला। ठग ने उसे बताया कि वह साढ़े चार लाख रुपये जीत गया है। जब उसने पैसों के लिए काल किया तो ठग ने कहा कि पहले 99 हजार 920 रुपये भेजने होंगे। लालच में आकर उसने ठगों को पैसे भेज दिए। लेकिन उसके पास कुछ भी पैसे नहीं आए।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मनराज मीणा को राजस्थान के दौराना के चक विजयपुरा गांव से व हेतराम मीणा राजस्थान के दौसा के शिव सिंहपुरा गांव से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि हेतराम खाताधारक है जिसके खाता में ठगी के 58 हजार 900 रुपये आए थे और मनराज ने हेतराम का खाता लेकर आगे दिया था। हेतराम बीए कर रहा है, वहीं मनराज बीए, बीएड पास तथा बेरोजगार है।
आइपीओ में निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी
इसके अलावा आइपीओ में निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच देकर 20 लाख 41 हजार की ठगी में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर-43, निवासी एक महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसको ठगों ने एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। जहां अन्य निवेशकों के मुनाफे और निवेश करने की जानकारी दी जाती थी। जिसके बाद ठगो ने एक एप का लिंक भेज कर डाउनलोड करवाया और अंकाउट खुलवाया।
फिर उसे मोटे मुनाफे का लालच देकर आइपीओ में निवेश कराने के नाम पर 20.41 लाख रुपये भेज दिए। लेकिन वापस कुछ नहीं दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभिषेक सिंह चौहान को लखनऊ के जानकीपुरम से व अनुज कुमार को लखनऊ के त्रिवेणी नगर के मौसम बाग कालोनी से गिरफ्तार किया है।
पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपित ठगों के लिए खाता उपलब्ध करवाते थे। अभिषेक सिंह चौहान ने हेमंत का खाता लेकर अनुज को दिया था और अनुज ने इस खाता को आगे ठगों को दिया था। दोनों 12वीं पास तथा बेरोजगार हैं। इस मामले में खाताधारक हेमंत सहित चार आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
