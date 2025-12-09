Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद: क्रिप्टो में निवेश का झांसा देकर 35 लाख हड़पे, पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हुआ बदमाश

    By Deepak Pandey Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 05:56 AM (IST)

    फरीदाबाद में एक बदमाश ने क्रिप्टो में निवेश का झांसा देकर एक व्यक्ति से 35 लाख रुपये हड़प लिए। पैसे मांगने पर आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी और फरार हो गय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर शत प्रतिशत मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 35 लाख रुपए हड़प लिए गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम के सेक्टर 92 निवासी विवेक सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि एनआइटी में रहने वाले उनके जानकार गौरव ने नितिन मेहता के नाम से निवेशक से उनकी मुलाकात करवाई थी। गौरव ने बताया कि नितिन क्रिप्टो करेंसी में निवेश में बेहद अनुभवी है। वह अभी तक कई लोगों का फायदा पहुंचा चुका हैं।

    शुरुआत में ब्याज की राशि मिली

    गौरव के आश्वासन पर नितिन ने अपनी जमा पूंजी निवेश के लिए नितिन को दी। करीब 35 लाख रुपए विवेक ने नितिन के कहने पर अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा दिए। विवेक के अनुसार शुरुआत में तो उनको ब्याज की कुछ राशि मिलती रही। लेकिन बाद में नितिन ने रुपए देने से मना कर दिया।

    जब विवेक ने नितिन से रुपए देने के लिए कहा तो उसने जान से मारने की धमकी दी। इस पर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी। सूरजकुंड थाना प्रभारी के अनुसार मामला दर्ज करके आरोपितों की तलाश की जा रही है।