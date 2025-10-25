फरीदाबाद में दिल दहला देनेवाला कांड, पिता ने तीन साल के बेटे को मारकर शव को झाड़ी में फेंका

सुभाष डागर, फरीदाबाद। आर्य नगर के रहने वाले एक पिता ने तीन वर्ष के सौतेले बेटा की हत्या करके शव को सेक्टर-58 की झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करके शव को बरामद कर लिया है। आर्य नगर की रहने वाली चांदनी ने थाना शहर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मूल रूप से बिहार के वैशाली जिला की रहने वाली है। उसकी शादी करीब चार साल पहले बिहार वैशाली के रहने वाले राजू के साथ हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजू का एक तीन वर्ष का बेटा राकी था। उसके और राजू के बीच किसी बात पर अनबन हो गई। पंचायती फैसले के बाद वह राजू के तीन वर्ष के बेटा राकी को अपने साथ लेकर फरीदाबाद आ गई। चांदनी ने प्रशांत नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। अब वह प्रशांत के साथ आर्य नगर में रहती है। चांदनी प्रशांत के बच्चे की सात महीने की गर्भवती है। प्रशांत राजू के बेटा राकी को 19 अक्टूबर को अपने साथ ले गया और उसकी सेक्टर-58 में ले जाकर उसकी हत्या कर दी।

जब प्रशांत घर पहुंचा तो चांदनी ने उससे पूछा कि उसका बेटा राकी कहां पर है। प्रशांत ने कहा कि उसने उसके बेटा को मार दिया। चांदनी की शिकायत पर पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर प्रशांत ने पहले तो बताया कि राकी को मारकर आगरा नहर में फेंक दिया।