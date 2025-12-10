Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Faridabad News: अब मेकैनिक भी फंसेंगे! कामचलाऊ गाड़ियों पर पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई

    By Parveen Kaushik Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने कामचलाऊ (जुगाड़) गाड़ियों के खिलाफ चौथे दिन भी कार्रवाई जारी रखी। कई गाड़ियों के चालान काटे गए और तीन को सीज किया गया क् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कामचलाऊ गाड़ियों पर कार्रवाई चौथे दिन भी जारी रही। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कामचलाऊ गाड़ियों पर कार्रवाई चौथे दिन भी जारी रही। बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने कई कामचलाऊ गाड़ियों को रोककर चालान काटे। तीन गाड़ियों के पास कोई कागज नहीं होने पर उन्हें सीज कर दिया गया। यह कार्रवाई दैनिक जागरण के सुरक्षित यातायात अभियान के तहत की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दैनिक जागरण अपने अभियान के तहत कामचलाऊ गाड़ियों से होने वाले हादसों की खबरें छापता रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी इस अभियान को गंभीरता से ले रही है। याद रहे, कामचलाऊ गाड़ियां पुरानी बाइक के पीछे लोहे की ट्रॉली लगाकर बनाई जाती हैं। अब इनका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाता है। इससे सड़कों पर इनकी संख्या अचानक बढ़ गई है।

    इन कामचलाऊ गाड़ियों में 10 फुट लंबी लोहे की रॉड लदी होती हैं, जो दूसरे ड्राइवरों के लिए खतरा बनती हैं। हालांकि चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है, लेकिन लापरवाही के कारण इनका चालान नहीं हो रहा था। इस बीच, ये कामचलाऊ गाड़ियां छोटे उद्योगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं, और इनकी संख्या भी बढ़ रही है।

    ट्रैफिक पुलिस स्टेशन इंचार्ज अनोज कुमार ने बताया कि सड़कों पर एक भी मेकशिफ्ट गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब मेकशिफ्ट गाड़ियां बनाने वाले मैकेनिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।