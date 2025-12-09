फरीदाबाद में जुगाड़ वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, लगातार कट रहे चालान; जब्त करने की भी हो रही कार्रवाई

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दैनिक जागरण के सुरक्षित यातायात अभियान के तहत विषय उठाने के बाद यातायात पुलिस लगातार जुगाड़ वाहनों के चालान कर रही है। तीसरे दिन भी कई चौराहों पर चालान किए गए। मुख्य रूप से ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है जो कंडम हैं या वायु प्रदूषण बढ़ा रहे हैं।

ऐसे जुगाड़ वाहनों से अन्य वाहन चालकों को खतरा रहता है। कई बार हादसे हो चुके हैं। इसलिए दैनिक जागरण समाचार प्रकाशित कर रहा है। इस अभियान को लेकर यातायात पुलिस भी गंभीर है और तीन दिन से चालान कर रही है। जागरूक वाहन चालकों ने इस अभियान की सराहना की है।

बढ़ रहे हैं सड़क हादसे सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर साल करीब 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 400 से अधिक घायल हो रहे हैं। हादसों का कारण वाहन चालकों की लापरवाही भी सामने आ रही है। देखने में आ रहा है कि जिले की सड़कों पर काफी जुगाड़ वाहन चल रहे हैं। पुरानी बाइक के पीछे लोहे की ट्राली जोड़ देते हैं और फिर इसका वाणिज्यिक प्रयोग होता है।