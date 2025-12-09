Language
    फरीदाबाद में जुगाड़ वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, लगातार कट रहे चालान; जब्त करने की भी हो रही कार्रवाई

    By Parveen Kaushik Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    यातायात पुलिस लगातार जुगाड़ वाहनों के चालान कर रही है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दैनिक जागरण के सुरक्षित यातायात अभियान के तहत विषय उठाने के बाद यातायात पुलिस लगातार जुगाड़ वाहनों के चालान कर रही है। तीसरे दिन भी कई चौराहों पर चालान किए गए। मुख्य रूप से ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है जो कंडम हैं या वायु प्रदूषण बढ़ा रहे हैं।

    ऐसे जुगाड़ वाहनों से अन्य वाहन चालकों को खतरा रहता है। कई बार हादसे हो चुके हैं। इसलिए दैनिक जागरण समाचार प्रकाशित कर रहा है। इस अभियान को लेकर यातायात पुलिस भी गंभीर है और तीन दिन से चालान कर रही है। जागरूक वाहन चालकों ने इस अभियान की सराहना की है।

    बढ़ रहे हैं सड़क हादसे

    सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर साल करीब 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 400 से अधिक घायल हो रहे हैं। हादसों का कारण वाहन चालकों की लापरवाही भी सामने आ रही है। देखने में आ रहा है कि जिले की सड़कों पर काफी जुगाड़ वाहन चल रहे हैं। पुरानी बाइक के पीछे लोहे की ट्राली जोड़ देते हैं और फिर इसका वाणिज्यिक प्रयोग होता है।

    दुकान सहित विभिन्न वर्कशाप व अन्य फैक्ट्रियों में सामान ढोने में इनका प्रयोग किया जा रहा है। इन जुगाड़ वाहनों से खतरा भी बढ़ रहा है। इसलिए यातायात पुलिस अब ऐसे वाहनों पर शिकंजा कस रही है। यातायात थाना प्रभारी अनोज कुमार ने बताया कि इन वाहनों को अब जब्त किया जा रहा है ताकि दोबारा न चल सके।