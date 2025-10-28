फरीदाबाद में दंपती तीन करोड़ रुपये लेकर फरार, लोगों को रकम दोगुनी करने दिया था लालच

फरीदाबाद में एक चिट फंड कंपनी में निवेश के नाम पर एक दंपती तीन करोड़ रुपये लेकर फरार हो गया है। अमित बांगा और नीतू यादव ने सेक्टर 9-10 में कार्यालय खोला था, और प्लाट देने व रकम दोगुनी करने का वादा किया था। लगभग 50 लोगों ने सेक्टर-8 थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है।