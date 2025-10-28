Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद में दंपती तीन करोड़ रुपये लेकर फरार, लोगों को रकम दोगुनी करने दिया था लालच

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:20 AM (IST)

    फरीदाबाद में एक चिट फंड कंपनी में निवेश के नाम पर एक दंपती तीन करोड़ रुपये लेकर फरार हो गया है। अमित बांगा और नीतू यादव ने सेक्टर 9-10 में कार्यालय खोला था, और प्लाट देने व रकम दोगुनी करने का वादा किया था। लगभग 50 लोगों ने सेक्टर-8 थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में चिट फंड कंपनी में निवेश कराने के बहाने तीन करोड़ लेकर दंपती फरार हो गया। पति अमित बांगा और पत्नी नीतू यादव ने 2013 में सेक्टर-9-10 के डिवाइडिंग रोड पर चिट फंड कंपनी का कार्यालय खोला था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंपनी की प्लाट देने और रकम को दोगुना करने की दो, तीन, पांच, 10 और 23 वर्ष तक की योजना थी। अब कार्यालय पर ताला लगा हुआ है। सेक्टर-3 के रहने वाले प्रशांत सहित 50 लोगों ने दंपती के खिलाफ सेक्टर-8 थाना पुलिस में शिकायत की है।

    पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। थाना शहर प्रभारी दिलबाग सिंह का कहना है कि उन्होंने दंपती की तलाश शुरू कर दी है। लोगों ने बिना पुलिस को बताए लालच में करोड़ों रुपये निवेश कर दिए। अब निवेश करने वाले अपने रुपये को लेकर परेशान हैं।