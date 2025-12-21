फरीदाबाद में कंपनी सुपरवाइजर की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, घरवालों में शोक

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। घर से ड्यूटी पर निकले कंपनी सुपरवाइजर की सचखंड एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरिकेश नगर निवासी अमन कुमार एनआइटी स्थित शुभम टावर में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

18 दिसंबर को सुबह करीब नौ बजे घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। लेकिन शाम को घर नहीं लौटे। पत्नी सरिता ने फोन किया तो वह बंद मिला। स्वजन उन्हें तलाश करते रहे लेकिन कुछ सुराग नहीं लगा। शुक्रवार रात को जानकारी मिली कि अमन की जंक्शन केबिन तुगलकाबाद के पास सचखंड एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई।