फरीदाबाद में कंपनी सुपरवाइजर की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, घरवालों में शोक

    By Deepak Pandey Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    फरीदाबाद में एक कंपनी सुपरवाइजर की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना फरीदाबाद में हुई, जिससे मृतक के परिवार में शोक की लहर है। पुलिस मामले की ज ...और पढ़ें

    मृतक अमन। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। घर से ड्यूटी पर निकले कंपनी सुपरवाइजर की सचखंड एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरिकेश नगर निवासी अमन कुमार एनआइटी स्थित शुभम टावर में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे।

    18 दिसंबर को सुबह करीब नौ बजे घर से ड्यूटी के लिए निकले थे। लेकिन शाम को घर नहीं लौटे। पत्नी सरिता ने फोन किया तो वह बंद मिला। स्वजन उन्हें तलाश करते रहे लेकिन कुछ सुराग नहीं लगा। शुक्रवार रात को जानकारी मिली कि अमन की जंक्शन केबिन तुगलकाबाद के पास सचखंड एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई।

    जीआरपी के जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मृतक के पास से एक पिटठू बैग, आफिस का आइकार्ड, विजिटिंग कार्ड और मोबाइल मिला। विजिटिंग कार्ड पर दिए नंबर से स्वजन का नंबर लेकर संपर्क किया गया। तब मृतक की पहचान हो पाई।