फरीदाबाद का पंडित जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय बनेगा मॉडल संस्कृति, छात्रों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-16 स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना बनी है। इस दिशा में कवायद शुरू हो गई है। महाविद्यालय में सुविधाओं का विस्तार करने पर काम किया जा रहा है। मॉडल संस्कृति बनने के बाद महाविद्यालय आटोनामस बॉडी (स्वायत्तता) की तरह काम करेगा।

प्रबंधन स्तर पर नए कोर्स शुरू कर सकेगा। महाविद्यालय में छात्रों के लिए 24 घंटे लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। पहली बार जिला के किसी महाविद्यालय में छात्रों को यह सुविधा मिलने जा रही है। दावा है कि महाविद्यालय को अगले शैक्षणिक सत्र में मॉडल संस्कृति महाविद्यालय घोषित कर दिया जाएगा।

नेहरू महाविद्यालय में करीब 6,392 छात्र-छात्राएं वर्तमान में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। महाविद्यालय विभाग द्वार मांगे गए बिंदुओं के अनुरूप पाया गया है। इसलिए इसे मॉडल संस्कृति का दर्जा मिल रहा है। यह शहर के बीचों-बीच मौजूद है। यहां नई बिल्डिंग भी बन रही है।

इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पूरा करने का भी दावा किया जा रहा है। यह शहर का सबसे पुराना महाविद्यालय है। यहां से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित लेकर शहर के कई उद्योगपतियों ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। अन्य महाविद्यालयों के मुकाबले यहां सीटें अधिक हैं। दाखिला के समय विद्यार्थी की प्राथमिकता रहती है कि उन्हें इसी महाविद्यालय में दाखिला मिल सके।

चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते दिनों के बजट सत्र में घोषणा की थी कि हर जिले से एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति का दर्जा दिया जाएगा। उसी के बाद उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से महाविद्यालयों को चयन से लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई।

उच्च अधिकारियों की टीम महाविद्यालय में छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की जांच कर चुकी है। 17 नवंबर को चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की अध्यक्षता में बैठक हुई। सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को बुलाया गया था। शिक्षा मंत्री ने जल्द सुविधाओं के विस्तार का आदेश दिया है। चंडीगढ़ में हुई बैठक में महाविद्यालय के साथ मॉडल संस्कृति जुड़ेगा।

मॉडल संस्कृति महाविद्यालय में मिलेंगी यह सुविधाएं मॉडल संस्कृति कॉलेज में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, भाषा लैब, डिजिटल लैब, स्मार्ट क्लास रूप, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल लाईब्रेरी, ट्रैक स्पोर्टस, डे केयर फैकल्टी, ऑडिटोरियम, सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और छात्रों के लिए अन्य विशेष फैकल्टी सुविधाओं की विस्तार किया जाना है।