    फरीदाबाद में तीन बसें और एक कैब जब्त, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने 54 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:38 AM (IST)

    फरीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिना परमिट चल रही बसों और कैब पर शिकंजा कसा। बदरपुर बॉर्डर और बल्लभगढ़ बस अड्डे के पास हुई इस कार्रवाई में तीन बसें और एक कैब जब्त की गईं, साथ ही 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।  

    प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। फरीदाबाद में बिना परमिट हाईवे पर चलने वाली बसों व प्राइवेट कैब पर शुक्रवार सुबह कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन बसों व एक कैब का 54 हजार रुपये का चालान किया। सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई बदरपुर बॉर्डर व बल्लभगढ़ बस अड्डा के पास की गई थी।

    उड़नदस्ता के डीएसपी शाकिर हुसैन ने बताया कि सूचना मिली थी कि हाईवे पर बिना परमिट के बसें व कैब चल रही हैं। इसलिए इस सूचना के बाद बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा व दिल्ली की ओर बसों की चेकिंग की गई। बस अड्डा बल्लभगढ़ के सामने दो बसें मिली। इनमें कंडक्टर सवारी बिठा रहे थे। इनके पास परमिट नहीं था। दोनों बसों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।

    इसके अतिरिक्त एक बस में अनियमितताएं पाई जाने पर 1500 रुपये का जुर्माना किया गया। एक कैब में बिना परमिट के सवारी बिठाई जा रही थी। इस पर 11000 रुपये का जुर्माना किया गया। कुल जुर्माना 54 हजार रुपये जुर्माना किया गया। इन सभी वाहनों को जब्त कर बल्लभगढ़ बस अड्डा परिसर में खड़ा करा दिया गया है।