फरीदाबाद में तीन बसें और एक कैब जब्त, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने 54 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। फरीदाबाद में बिना परमिट हाईवे पर चलने वाली बसों व प्राइवेट कैब पर शुक्रवार सुबह कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन बसों व एक कैब का 54 हजार रुपये का चालान किया। सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई बदरपुर बॉर्डर व बल्लभगढ़ बस अड्डा के पास की गई थी।

