फरीदाबाद: 13 नवंबर से शुरू होगा छठ महापर्व, घाटों की सफाई और सजावट में जुटे श्रद्धालु

जागरण संवाददाता फरीदाबाद। दीवाली के बाद अब जिले में छठ महापर्व पर आस्था के रंग बिखरेंगे। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जगह-जगह घाटों को संवारने का सिलसिला शुरू किया गया है।

एनआइटी, ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़, ग्रेटर फरीदाबाद के साथ ही नहर पार के विभिन्न क्षेत्रों में छठ की धूम रहेगी।

छठ पूजा रमिति अशाका एन्क्लेव मेन, सेक्टर-35 की ओर से कृत्रिम छठ घाट के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई

है।

निर्माण कार्य का शुभारंभ भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय तिवारी ने पहला फावड़ा चला कर घट के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने बताया कि घाट के निर्माण के साथ ही साफ-सफाई, सजावट, प्रकाश व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं।