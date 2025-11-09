Language
    फरीदाबाद में चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रोजेक्ट फ्यूज, अब स्मार्ट पार्किंग में ही तलाशे जाएंगे विकल्प

    By Deepak Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    फरीदाबाद में चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना फ्यूज होने के बाद, नगर निगम अब स्मार्ट पार्किंग स्थलों में ही चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। पहले 16 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन तकनीकी कारणों से यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। अब स्मार्ट पार्किंग स्थलों में उपयुक्त स्थानों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को अभी चार्जिंग स्टेशन को लेकर राहत के लिए इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि निगम की ओर से शहर के अलग-अलग जगहों पर जो 16 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने थे। वह प्रोजेक्ट फ्यूज हो गया है। करीब एक साल बाद भी उस पर निगम एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। जबकि निजी एजेंसी के साथ निगम का एमओयू भी साइन हो गया गया था।

    बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों की ओर चार्जिंग स्टेशन की जगहों को लेकर कुछ आपत्ति आई थी। अब निगम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मार्केट में बनाई जाने वाली स्मार्ट पार्किंग में ही चार्जिंग स्टेशन लगाने की विकल्प तलाशने की कोशिश करेगा।

    हालांकि यह काम स्मार्ट पार्किंग तैयार होने के बाद ही होगा। निगम का मानना है कि स्मार्ट पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन अलग-अलग बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह पर दोनों चीज आने से लोगों को भी सुविधा होगी। स्मार्ट पार्किंग को लेकर निगम की ओर से टेंडर खोल दिया गया है। निगम के अनुसार नवंबर माह के अंत तक मार्केट में पार्किंग का काम नजर आने लगेगा।

    अभी एचएसपीवी और निगम के बाजारों में नहीं है पार्किंग

    अभी एचएसवीपी और निगम के बाजारों में पार्किंग की सुविधा नहीं है। जिसकी वजह से लोग सड़कों पर अपने वाहन पार्क करते हैं। इसकी वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है। सबसे अधिक परेशानी सेक्टर-15, 16, एनआइटी एक ओल्ड फरीदाबाद औैर बल्लभगढ़ के बाजार में खरीदारों को होती है।

    लोगों को खुद ही मिल जाएगी पार्किंग की जानकारी

    स्मार्ट पार्किंग में मोबाइल एप और डिजिटल भुगतान प्रणाली भी जोड़ी जाएगी। इससे पार्किंग शुल्क पूरी तरह पारदर्शी होगा और लोगों को तय दर से अधिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा। रसीद सीधे मोबाइल पर उपलब्ध होगी, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना समाप्त होगी।

    सुरक्षा के साथ मिलेगी सुविधा

    स्मार्ट पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे वाहन चोरी और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। पार्किंग स्थल रोशनी और सुरक्षा कर्मियों से भी लैस होंगे, जिससे रात के समय भी वाहन मालिकों को निश्चिंत होकर वाहन खड़ा करने की सुविधा मिलेगी।



    एचएसवीपी की मार्केट में स्मार्ट पार्किग बनाने को लेकर टेंडर खोल दिया गया है। नवंबर माह के अंत तक इसका काम भी दिखना शुरू हो जाएगा। पार्किंग तैयार होने के बाद उसी में चार्जिंग स्टेशन को लेकर विकल्प तलाशे जाएंगे। ताकि वाहन चालकों को भी सहुलियत हो।


    नितिन कादियान, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम