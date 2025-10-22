श्रद्धा और भक्ति में डूबा फरीदाबाद, गोवर्धन पूजा के साथ बंटा अन्नकूट प्रसाद

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की ओर से भक्ति कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, वहीं कई स्थानों पर शाम को भव्य पूजन और भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।

शहर के पांच नंबर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में बुधवार सुबह गोवर्धन पूजा का विधिवत शुभारंभ किया गया। मंदिर के अध्यक्ष महंत ललित गिरि गोस्वामी की उपस्थिति में भगवान की पूजा अर्चना की गई और इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर परिसर में भक्तों ने श्रद्धा के साथ पूजा की और भजन-कीर्तन में भाग लिया।