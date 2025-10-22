Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    श्रद्धा और भक्ति में डूबा फरीदाबाद, गोवर्धन पूजा के साथ बंटा अन्नकूट प्रसाद

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:13 PM (IST)

    फरीदाबाद शहर गोवर्धन पूजा के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति में डूबा रहा। मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण छाया रहा। लोगों ने उत्साहपूर्वक गोवर्धन पूजा मनाई।

    prefferd source google
    Hero Image

     श्री बांके बिहारी मंदिर में की गई गोवर्धन पूजा। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की ओर से भक्ति कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है, वहीं कई स्थानों पर शाम को भव्य पूजन और भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के पांच नंबर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में बुधवार सुबह गोवर्धन पूजा का विधिवत शुभारंभ किया गया। मंदिर के अध्यक्ष महंत ललित गिरि गोस्वामी की उपस्थिति में भगवान की पूजा अर्चना की गई और इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर परिसर में भक्तों ने श्रद्धा के साथ पूजा की और भजन-कीर्तन में भाग लिया।

    वहीं, वैष्णो देवी मंदिर के अध्यक्ष जगदीश भाटिया ने बताया कि उनके मंदिर में शाम छह बजे गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भी भजन-कीर्तन और अन्नकूट के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। मंदिरों में गोवर्धन पूजा को लेकर विशेष सजावट की गई है और भक्तों में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।