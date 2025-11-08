फरीदाबाद में टला बड़ा हादसा! तेज रफ्तार कार ने पुलिस बूथ को उड़ाया, इमारत तहस-नहस; बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी
फरीदाबाद में एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस बूथ को टक्कर मार दी, जिससे इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी, लेकिन सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे।
प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारकर पुलिस बूथ तहस-नहस कर दिया। घटना शुक्रवार आधी रात के बाद की है। हार्डवेयर चौक पर पुलिस बूथ बना हुआ है। यहां दिनभर पुलिसकर्मी रहते हैं। देर शाम को सभी थाने व पुलिस चौकी में चले जाते हैं।
पुलिस के अनुसार आधी रात के बाद एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस बूथ के दो पिलर में सीधी टक्कर मारी। इन्हीं पिलर पर बूथ के बरामदे की छत टिकी हुई थी जो गिर गई। बाकी पुलिस बूथ भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और इमारत में बड़ी दरार आ गई हैं जो कभी भी गिर सकता है।
हालत तो यह है कि अब इसमें पुलिसकर्मियों का बैछना भी मुश्कि हो गया है। इमारत को पूरा गिराकर फिर से बनवाने की जरूरत है। यह पुलिस बूथ दशकों पुराना था और इसकी छत में गाटर व सिल्ली लगी हुई थी। इस कारण कार की टक्कर की वजह से बूथ क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही मौके पर क्षतिग्रस्त बेरिकेड भी पड़े दिखाई दिए।
कार ने बेरिकेड को भी टक्कर मारी थी। शुक्र रहा कि उस दौरान कार की चपेट में कोई वाहन चालक नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है।
