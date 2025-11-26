फरीदाबाद में सरपंच का बेटा निकला लुटेरा गैंग का बॉस, खुद को छिपाने के लिए बांधा मुंह पर कपड़ा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दो दिन पहले CA से हुई 25 लाख रुपये की लूट का मास्टरमाइंड महिला सरपंच का बेटा निकला। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की प्लानिंग की थी। उसे CA के रूट की पूरी जानकारी थी। क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में नवीन, अभिषेक और अभिषेक सिंह शामिल हैं। तीनों गांव के ही रहने वाले हैं।

नवीन नरियाला गांव की महिला सरपंच ओमवती का बेटा है। सोमवार शाम को MVN एथेंस सोसायटी में रहने वाले और एक प्राइवेट कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहित अपने स्कूटर से सोहना रोड, सेक्टर 25 पर रेड लाइट के पास घर लौट रहे थे। उनके बैग में 25.33 लाख रुपये थे। जब वह सीही गेट के पास कम्युनिटी हॉल के पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने गनपॉइंट पर उनसे 25.33 लाख रुपये लूट लिए।

शिकायत के आधार पर बल्लभगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया। मामले की जांच क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव को सौंपी गई। पूछताछ में पता चला कि नवीन ही इस घटना का मास्टरमाइंड है। नवीन को पता था कि रोहित एक फर्म में CA का काम करता है। वह फर्म का मनी ट्रांसफर संभालता है। सोमवार सुबह ही नवीन ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची।