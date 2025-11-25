Language
    फरीदाबाद में स्कूटी सवार CA से लूट, 25.33 लाख छीन ले गए बाइक सवार तीन नकाबपोश

    By Subhash Dagar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:12 AM (IST)

    फ़रीदाबाद में दिनदहाड़े एक स्कूटी सवार सीए से 25.33 लाख रुपये की लूट हो गई। तीन नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने हथियार दिखाकर पैसे छीन लिए और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश जारी है।

    पुलिस जांच में जुटी। फाइल फोटो

    सुभाष डागर, फरीदाबाद। स्कूटी सवार सीए से बाइक सवार तीन नकाबपोश 25.33 लाख लूट कर ले गए। लुटेरों की बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। एमवीएन एथेंस सोसायटी सिही गेट के रहने वाले रोहित कंसल ने बताया कि वह और उसका दोस्त नितिन शर्मा निवासी राजवाड़ा बल्लभगढ़ दोनों सीए का काम करते हैं।

    उनकी एक फर्म के मालिक पलवल के रहने वाले देवदत्त ने बीएस इंडस्ट्रीज के खाते में 26.40 लाख भगवानदास के कहने पर डाले थे। भगवानदास से उसकी फोन पर कई बार बात हुई थी। भगवानदास ने इस राशि में से 25.33 लाख रुपये थैले में डालकर सेक्टर-25 की बत्ती सोहना रोड पर स्कॉर्पियो कार में दिए थे।

    नकदी को वह अपने बैग में डालकर स्कूटी से सिही गेट पर बल्लभगढ़ आ गया। जब वह सोमवार की शाम को छह बजे समुदायिक भवन के पास पहुंचा तो तीन अनजान युवक मुंह पर कपड़ा लपेट कर बाइक पर आए। उसकी स्कूटी के आगे उन्होंने अपनी बाइक लगा दी।

    यह तीनों युवक उससे बैग को लूट कर ले गए। इसके बारे में थाना शहर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने नाकाबंदी करके लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरा होने के कारण फरार हो गए। पुलिस ने नकाबपोश लूटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।